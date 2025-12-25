聖誕｜深圳灣口岸下午人潮漸褪 市民特意「錯峰出行」順利過關

今日（12月25日）聖誕節長假期第一日，各個陸路口岸迎來市民北上高峰。其中在深圳灣口岸今早人頭湧湧，大橋更有車龍綿延。至下午，深圳灣過關人潮漸褪，口岸大樓未見擁擠。有市民選擇「錯峰出行」，下午才帶同一家大細，拖着行李箱「一抽二褦」，順利過關。

相關報道：聖誕長假期各口岸「打蛇餅」 深圳灣大橋現車龍 港珠澳大橋金巴輪候長達一小時

市民周先生一家下午4時許在深圳灣過關回鄉，形容口岸環境暢順。他又稱北上4日，為避開周日（12月28日）返程高峰，特意選擇周一（12月29日）才回港。市民黃先生一家亦是下午時分過關，準備前往深圳玩3日。他們一家今早有聖誕派對，因此剛好避開了早上過關人流，因此今日過關較為順利。

政府早前呼籲呼籲跨境出行人士，在聖誕長周末期間，盡量使用公共交通工具往來香港和內地或澳門，並及早計劃行程，預留充裕交通時間，亦建議市民考慮於非繁忙時間出行。另外，市民可透過政府「口岸通」網站，實時了解各管制站大堂輪候情況

相關報道：聖誕︱截至今午4時 逾61.8萬人次離境 羅湖關口佔11.8萬人最繁忙