西區警區「飊影」反詐騙拘20人 19歲大專生冒稱特務騙150萬元

西區警區展開代號「飊影」行動，打擊詐騙及搵快錢罪行的行動，合共拘捕20人，其中一名19歲大專生，訛稱為特務調查員，涉及多宗假冒官騙案，騙去5名苦主至少150萬元現金。

被捕16男子及4女子（11歲至84歲），涉嫌洗黑錢、欺詐、浪費警力等罪行，一共涉及超過200萬贓款。

其中，警方於昨（23日）日，在慈雲山拘捕一名19歲疑犯，涉及多宗假冒官騙案。案情指，今年6月至12月，警方分別接報，一些受害人收到騙徒來電，騙徒自稱內地執法人員，指控他們涉及內地的經濟犯罪活動。

受害人不虞有詐，跟隨騙徒所指示地點將資金交給另一名自稱為特務調查人員的疑犯，五名受害人總共向這位特務的疑犯交付超過港幣150萬元現金。案件全部列作「以欺騙手段取得財產」。

西區警區刑事部接手調查，調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定自稱為特務調查人員的疑犯身份。調查所得，他於上述5宗案件入面親身同受害人會面，為了博取受害人的信任，他首先自稱是特務，向受害人講出一串數字的暗號，這串數字是會面前騙徒提供比受害人的，第二，疑犯會向受害人出示疑似由內地公安機關發出的保密令，保密令上印有受害人名稱，增加整個騙局的可信性。

被捕男子19歲，報稱大專生，警方在其住所檢取一些所謂「保密令」和電話等，疑犯初步承認犯案，經調查後發現他除了牽涉西區發生案件外，亦於沙田、西貢等區犯案。