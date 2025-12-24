Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西區警區「飊影」反詐騙拘20人 19歲大專生冒稱特務騙150萬元

突發
更新時間：11:51 2025-12-24 HKT
發佈時間：11:51 2025-12-24 HKT

西區警區展開代號「飊影」行動，打擊詐騙及搵快錢罪行的行動，合共拘捕20人，其中一名19歲大專生，訛稱為特務調查員，涉及多宗假冒官騙案，騙去5名苦主至少150萬元現金。

被捕16男子及4女子（11歲至84歲），涉嫌洗黑錢、欺詐、浪費警力等罪行，一共涉及超過200萬贓款。

其中，警方於昨（23日）日，在慈雲山拘捕一名19歲疑犯，涉及多宗假冒官騙案。案情指，今年6月至12月，警方分別接報，一些受害人收到騙徒來電，騙徒自稱內地執法人員，指控他們涉及內地的經濟犯罪活動。

受害人不虞有詐，跟隨騙徒所指示地點將資金交給另一名自稱為特務調查人員的疑犯，五名受害人總共向這位特務的疑犯交付超過港幣150萬元現金。案件全部列作「以欺騙手段取得財產」。

西區警區刑事部接手調查，調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定自稱為特務調查人員的疑犯身份。調查所得，他於上述5宗案件入面親身同受害人會面，為了博取受害人的信任，他首先自稱是特務，向受害人講出一串數字的暗號，這串數字是會面前騙徒提供比受害人的，第二，疑犯會向受害人出示疑似由內地公安機關發出的保密令，保密令上印有受害人名稱，增加整個騙局的可信性。

被捕男子19歲，報稱大專生，警方在其住所檢取一些所謂「保密令」和電話等，疑犯初步承認犯案，經調查後發現他除了牽涉西區發生案件外，亦於沙田、西貢等區犯案。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
7小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
17小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
20小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
21小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
18小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
3小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
21小時前