大埔道平治遇警查截逃走 衝燈撞私家車後司機棄車逃逸 車內檢獲懷疑毒品

太子發生交通意外。今日（23日）凌晨1時，一輛平治私家車與一輛富豪私家車，在界限街與彌敦道交界發生相撞。意外後，平治私家車司機棄車逃去，富豪私家車上男司機受傷，由救護車送往廣華醫院接受治理。

據了解，警方凌晨時分在大埔道近黃竹街設置路障，期間截停一輛平治私家車調查。調查期間，司機交出證件後突然開車逃去，駛至大埔道界限街交界日土木山一度衝燈，與一輛沿界限街往九龍城方向的富豪私家車發生相撞。富豪私家車被後，失控剷上彌敦道一個行人過路處。平治私家車則車頭調轉並剷上行人路，司機立即落車逃去。

警方調查後，在平治車上搜出懷疑毒品。警方將案調查事件，並追查私家車司機下落。

就現場所見，富豪私家車車頭損毀嚴重，車頭冚隆起，泵把飛脫；平治私家車則右邊車門損毀。