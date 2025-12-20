體內藏毒偷運冰毒可卡因到港 警檢$1700萬毒品拘53歲南非漢

警方發現有毒販透過體內藏毒方式，將毒品由外地流入本港，經深入調查後，警方昨日(19日)在元朗展開反毒品行動，在鐵皮屋倉庫內檢獲約28.5公斤的懷疑冰毒及約3.4公斤的懷疑可卡因，市值約1,700萬元，並拘捕一名持俗稱行街紙的53歲南非漢，涉嫌「販運危險藥物」。

警方毒品調查科高級督察陳力豪講述案情時表示，昨日（19日）中午，探員在元朗八鄉水盞田村進行一個反毒品行動，行動中，探員拘捕一名非華裔男子，並在其被用作毒品儲存倉庫的鐵皮屋單位內，檢獲共約28.5公斤懷疑冰毒，3.4公斤懷疑可卡因，以及一批包裝工具。探員隨即以販運危險藥物罪名將該名男子拘捕。

被捕人為53歲南非籍男子、報稱無業，持俗稱行街紙，現正被警方扣查，稍後時間將會被暫控相關罪名，並將於周一（22日）在屯門裁判法院提堂。警方初步調查相信有人受到販毒集團以金錢利誘，被招攬成為倉管及派送毒品的角色。今次行動已經成功阻截大批毒品流入市面。

警方留意到是次案件所檢獲毒品有不同包裝，其中有部分是粒狀，膠囊形狀，有理由相信該類型包裝的毒品是透過體內藏毒方式由外地流入本港，警方強調體內藏毒極其危險，一旦包裝在運送期間有任何破損，入面的毒品會對身體造成極大影響，甚至有死亡風險。警方會繼續追查毒品來源，以源頭堵截為目標，從供應鏈着手將販毒集團瓦解。

警方重申有能力及決心打擊販毒活動，不論販毒集團嘗試以不同途徑將毒品輸入本港，又或以不同方式在本港進行分銷活動，警隊以及毒品調查科都會鍥而不捨，絕不手軟，全力打擊任何形式的販毒行為。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。