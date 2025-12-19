石蔭邨住戶掟雜物落樓 再縱火燒垃圾房 警拘35歲男

葵涌石蔭邨勇石樓今日（12月19日）凌晨5時許一名保安報案，指在上址一平台發現有雜物懷疑從高處墮下，其後大廈一垃圾房有垃圾筒及雜物起火，火已被救熄。

消防經初步調查，相信起火原因有可疑。警方經跟進後，懷疑一名住戶在單位將雜物拋出窗外，其後到垃圾房點燃雜物導致火警。目前，涉案35歲姓江男子涉嫌容許物體自高處墮下及縱火被捕，他現正被扣留調查，案件交由葵青警刑事調查隊第二隊跟進。案件中沒有人受傷，毋須疏散。