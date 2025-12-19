Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

慈雲山18歲少年自縊亡 母親發現惜太遲

突發
更新時間：20:37 2025-12-19 HKT
發佈時間：20:37 2025-12-19 HKT

慈雲山慈正邨正康樓一單位，今日（12月19日）下午4時許一名母親，指發現其18歲姓劉兒子以麻繩上吊。救援人員接報趕至時，少年已被家人解下，惜已當場證實不治。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待調查。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
 

