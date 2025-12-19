Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫多次搭「霸王的」 逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光

更新時間：20:18 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:10 2025-12-19 HKT

一名涉嫌搶劫及盜竊三宗罪的35歳男疑犯，今日（12月19日）早上被押解到伊利沙伯醫院照X光期間逃脫。消息指警方經搜捕後，下午時分於元朗成功拘捕逃脫疑犯。

據悉，兩名負責押解的男警隸屬黃大仙警區軍裝巡邏小隊，年資約20年。疑犯從醫院赤腳逃脫後，換上短褲和黑色短袖衫，並戴上口罩；又乘搭多架的士，並偷去相關的士司機的財物及未有支付的士費。警方經翻查大量閉路電視片段鎖定疑犯行蹤，最終於元朗白沙村一帶按地制服該男。

相關報道：伊利沙伯醫院走犯│35歲涉搶劫盜竊男疑犯照X光 趁機逃脫警搜捕中

目前男子涉嫌從合法羈押逃離、盜竊、不付款而離去等罪，他正被扣查，案件交由油尖警區重案組跟進。

據了解，涉案男子與早前全港多區10宗劫案竊案有關，涉案財物總值逾5萬元，12月17日在荃灣落網。疑犯今早原定上庭，然而下午因身體不適而未能出庭應訊。他在警員押解下，到伊利沙伯醫院接受治療，照完X光後趁機逃脫。

相關報道：男子涉10宗跨區劫竊案 假借送貨劫街市檔員 警查天眼拘35歲賊

