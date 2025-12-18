國泰客機馬尼拉機場疑誤闖跑道 另一國泰客機及時復飛避禍

國泰航空一架客機，昨日（17日）在菲律賓馬尼拉國際機場準備返期間，疑誤闖跑道。當時有另一班國泰客機準備降落，幸機場空管人員及時發現，著降落的客機復飛、誤闖跑道的客機即時停下，未釀成嚴重事故。

事件發生在當地17日傍晚6時半，據航班追蹤網站Flightradar24及航空交通管制無線電錄音網站LiveATC的資料顯示，航班編號CX918的國泰客機，事發時準備由馬尼拉尼諾伊·艾奎諾國際機場（MNL）準備前往香港。當客機駛離客運大樓，沿滑行道滑行至13跑道前的C停止點，機場空管人員指示指令客機橫過13號道，並於06跑道停止點前停下。

國泰航空CX 918客機懷疑在馬尼拉機場疑闖跑道。Flightradar24 截圖

國泰航空CX903客機降落時需要復飛。Flightradar24 截圖

此時，一班由香港飛抵馬尼拉的國泰CX903航班，已獲得空管人員的06跑道降落許可。約數十秒後，空管人員指示 CX 903復飛，機師亦即時回應，並進行復飛；空管人員亦拎示CX918原地停止。尾隨CX903的宿霧太平洋航空5J358航機，亦被空管人員要求復飛。當06跑道清空後，CX918航機反方向進入跑道，並在前方一個出口脫離跑道進入滑行道，並調頭後重新進入06跑道，準備起飛前往香港。復飛的CX 903客機，則在復飛15分鐘後安全降落。事件中無人受傷。

《星島頭條》網正向國泰航空了解事件。