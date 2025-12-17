騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬

近日有騙徒假扮單身舊識，成功與七旬婆婆發展成網上情人。婆婆其後被利誘「投資黃金」，不但耗盡30萬元「棺材本」，更被慫恿向子女親友借貸。最終騙徒突然音訊全無，婆婆才發現自己上當，三個月時間共損失超過400萬元。

警方表示，該名70歲婆婆近日收到WhatsApp訊息，騙徒自稱是離婚男士，年齡相仿，是婆婆的舊識；他更訛指自己從事貿易，投資黃金獲利豐厚。雙方傾談後發展為網上戀人，隨後騙徒聲稱為事主開設投資帳戶，並代為操作賺錢，誘使婆婆入金。

一名婆婆墮入網上情緣騙局，損失超過400萬元。FB：守網者

婆婆不虞有詐，多次按指示透過櫃員機存款至指定戶口。隨後，騙徒再以繳交利得稅為由，索取更多金錢，事主繼續存款，直至對方突然失聯，才驚覺受騙。短短三個月內，婆婆先後逾60次存款至數十個不同個人戶口，耗盡30多萬港元積蓄，甚至向子女及親友借貸，最終損失超過400萬港元。

警方在防騙專頁「守網者」提到，本月至今（12月1至17日），已接獲逾50宗網上情緣騙案，涉逾1600萬港元，其中超過四成受害人是50歲或以上人士。

警方呼籲市民，切勿輕信初相識的陌生人；保持理性，勿被甜言蜜語沖昏頭腦，避免作出金錢承諾；對聲稱高回報的網上投資平台保持戒心；任何金錢交易前，應與家人或可信賴的朋友商量；使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話或帳號等資料作風險評估。