天澤邨縱火案｜獨居男戶主情況危殆 疑為案中疑犯 警查犯案動機

天水圍天澤邨澤潤樓今日（13日）凌晨發生火警，一名51歲姓謝男戶主被發現倒卧在單位睡房內，上半身約有20%燒傷，警方下午在記者會上表示，男戶主送往醫院後昏迷不醒，其後由屯門醫院轉送至沙田威爾斯親王醫院搶救，現時情況危殆，而消防經調查後發現起火位置為廚房，認為起火原因有可疑，相信獨居兼無業的男戶主為疑犯，案件暫列「縱火」。

元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤交代案情。

元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤表示，消防員在起火單位的睡房內發現男戶主，當時他清醒，身上有燒傷痕跡，情緒比較激動，之後由救護車送往屯門醫院救治，惟他其後昏迷不醒，再轉送至沙田威爾斯親王醫院搶救，現時情況危殆。

警方指火警沒有波及其他單位及樓層，經消防處人員及政府化驗師的初步調查，發現起火位置為廚房，認為起火原因有可疑，案件暫列「縱火」，相信獨居兼無業的男戶主為案中的疑犯，會調查其犯案動機，暫時未有人被捕。據了解，男戶主沒有情緒病及身體病紀錄。