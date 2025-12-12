海關破兩毒品案搗分銷中心 檢$890萬毒品包括依托咪酯煙彈 3男被捕
更新時間：23:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-12 HKT
香港海關在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件及一宗旅客販運毒品的案件，並在大埔搗破一個懷疑毒品分銷中心，共檢獲約15公斤懷疑氯胺酮、1公斤懷疑大麻花、40粒懷疑依托咪酯煙彈、660克懷疑液態依托咪酯、8克懷疑大麻油及1.7公斤懷疑海洛英，市值共約890萬元，並拘捕3名男子。
在首宗案件，海關於12月4日透過風險評估及情報分析，在香港國際機場查驗一件從比利時抵港並報稱載有辦公室陳列品的空運包裹。經檢查後，海關人員發現包裹內藏有約15公斤懷疑氯胺酮，估計市值約610萬元。
跟進調查後，海關人員於昨日（11日）採取監控遞送行動，分別在沙田及大埔拘捕2名涉案收貨男子，年齡分別46和29歲。其後，海關人員把29歲被捕男子帶往大埔一個處所進行搜查，再檢獲約1公斤懷疑大麻花、40粒懷疑依托咪酯煙彈、660克懷疑液態依托咪酯及8克懷疑大麻油，估計市值共約210萬元。
第二宗案件涉及一名今日（12日）從泰國曼谷飛抵本港的25歲男旅客。海關人員替他進行清關時，在其手提行李內發現重約1.7公斤的懷疑海洛英，估計市值約68萬元，遂把他拘捕。被捕人士已被控一項販運危險藥物罪，將於明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。
