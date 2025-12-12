美孚巴士總站內疑因工作安排爆衝突 男車長涉拳毆女車長被捕

九龍美孚巴士總站周四（11日）發生一宗職員糾紛演變成肢體衝突的事件。一名巴士男車長與女車長疑因工作安排及車務溝通問題發生爭執，其間男車長涉嫌向女方施襲，警方接報到場後，以涉嫌「普通襲擊」將男車長拘捕。

男車長疑避篤眼還擊

事件發生於下午3時49分，地點是美孚公共運輸交匯處巴士總站內。據悉，一名44歲姓嚴男車長與35歲姓吳女車長因工作安排細節產生摩擦，隨後引發激烈爭吵。

消息指，爭執期間，女車長疑似有伸手指向男車長的動作，差點「篤」中男方眼睛。操普通話的男車長見狀，隨即做出「防衛」動作，並向女站長揮拳施襲。

女車長報稱手指不適送院

警員接報趕抵現場調查，經初步了解後，以涉嫌「普通襲擊」將男車長拘捕。

受傷的吳姓女車長報稱右手手指不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理。目前，警方正繼續深入調查事件發生的確實原因及經過。