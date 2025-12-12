Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

車CAM直擊｜荔枝角Tesla遭私家車攔腰撞至打白鴿轉掃欄 男童玻璃濺眼送院

突發
更新時間：00:44 2025-12-12 HKT
發佈時間：00:44 2025-12-12 HKT

荔枝角今日（11日）傍晚發生一宗驚險交通意外。一輛Tesla電動車在駛經荔枝角道右轉時，於十字路口遭另一輛白色私家車攔腰猛撞，導致電動車失控打轉，險衝上行人路。事故造成電動車司機及一名10歲男童受傷送院，所幸傷勢無大礙。

途人慌忙拔足閃避 險象環生

事發於今晚7時18分，一輛由姓鍾（46歲）男子駕駛的Tesla電動車沿荔枝角道往荃灣方向行駛，並右轉入大南西街。當電動車駛至長裕街交界十字路口時，突然遭一輛由姓洪（51歲）男子駕駛的白色私家車攔腰撞上。

事故的「車Cam」片段在網上曝光，場面怵目驚心。影片顯示，私家車從長裕街路口駛出時未有減速或停車，直接猛撞電動車的右車身。Tesla電動車被撞後，隨即失控在路中心高速「打白鴿轉」（原地旋轉），餘勢未了，橫亘路中。

當時正有3名途人走過，見狀被嚇得「雞飛狗走」，慌忙閃避並拔足跑離現場。拍攝者亦忍不住發出「嘩！」的驚呼聲。車禍後，涉事私家車車頭損毀嚴重，Tesla電動車的車頭泵把亦脫落，現場地上散落大量汽車碎片。

男童被玻璃碎片擊中眼部

警方及救援人員接報到場處理。電動車司機鍾男報稱頸部疼痛，車上亦有一名10歲男童，被汽車玻璃碎片擊中眼部，二人由救護車送往醫院接受治理。私家車司機洪男則沒有受傷，留在現場協助警員調查。

由於長裕街路口劃有白色讓路線，私家車司機有責任慢車或停車，確定安全後方可駛出，影片曝光後隨即引發網民熱議。不少網民怒斥肇事私家車司機，指其「讓線唔收直撞人哋」，「唔識規矩」，更有激動網民建議應對違規者「永久停牌」。不過，亦有網民指兩車司機都有責任，認為電動車在內街行駛速度過快，造成意外。

