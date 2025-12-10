Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水圍明渠現可疑油污 料涉元朗田夏路非法油站 當局將跟進執法

突發
更新時間：15:40 2025-12-10 HKT
發佈時間：15:40 2025-12-10 HKT

環境保護署今日（12月10日）表示，署方正調查天水圍明渠油污事件，初步懷疑事件涉及元朗田夏路一個非法加油站，已聯同相關部門跟進執法。

環保署前日（12月8日）接獲市民及渠務署報告指天水圍明渠出現油污後，隨即調查跟進。環保署聯同渠務署迅速在明渠多處設置吸油物料，以控制油污擴散並清理，以減少對環境影響和保護周邊生態系統。環保署在現場監測水質，結果顯示水質正常，未察覺有魚類死亡。

環保署進一步調查後，懷疑油污事件涉及一個位於元朗田夏路的非法加油站。署方正蒐集證據，就非法排放檢控相關人士。環保署亦已將非法加油站案件轉交相關部門跟進。

環保署發言人重申，環保署絕不容忍任何污染環境行為，必定對違反環保法規人士嚴厲執法。署方會密切監測天水圍明渠的水質，並繼續聯同渠務署清理天水圍明渠。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
7小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
6小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
22小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
22小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
8小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 事故排除刑事因素
即時中國
1小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
3小時前