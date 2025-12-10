天水圍明渠現可疑油污 料涉元朗田夏路非法油站 當局將跟進執法

環境保護署今日（12月10日）表示，署方正調查天水圍明渠油污事件，初步懷疑事件涉及元朗田夏路一個非法加油站，已聯同相關部門跟進執法。

環保署前日（12月8日）接獲市民及渠務署報告指天水圍明渠出現油污後，隨即調查跟進。環保署聯同渠務署迅速在明渠多處設置吸油物料，以控制油污擴散並清理，以減少對環境影響和保護周邊生態系統。環保署在現場監測水質，結果顯示水質正常，未察覺有魚類死亡。

環保署進一步調查後，懷疑油污事件涉及一個位於元朗田夏路的非法加油站。署方正蒐集證據，就非法排放檢控相關人士。環保署亦已將非法加油站案件轉交相關部門跟進。

環保署發言人重申，環保署絕不容忍任何污染環境行為，必定對違反環保法規人士嚴厲執法。署方會密切監測天水圍明渠的水質，並繼續聯同渠務署清理天水圍明渠。