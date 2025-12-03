宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者

警務處國家安全處今日（12月3日）以「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕一名26歲中國籍男子。被捕人為姓陳YouTuber「Kenny」 (YouTube頻道：「Kowloon King」)。陳亦自稱「白卡聯盟」成員。

大埔宏福苑上周發生五級大火，正當全港眾志成城全力救災，並對不幸罹難者表達沉重哀悼之際，據了解陳卻在社交平台發布影片，發表泯滅人性的煽動仇恨言論，包括稱火災死傷者「罪孽深厚」，遭火燒是「報應」及「唔需要同情火災的死傷者」等。有關言論完全有違社會道德倫理，影片瞬間引起群眾厭惡憤怒。

據悉，陳過去亦曾涉及違法行為，包括2024年9月強颱風「摩羯」襲港期間，因涉嫌在紅磡馬頭圍道北帝廟偷走一隻放養貓，被警方拘捕。另亦有網民稱於同月發現陳於快餐店偷取他人剛購買的食物後離去。

「白卡聯盟」經常發布不當影片 有成員曾犯刑事罪行

根據網上資料，「白卡聯盟」是由多名活躍於網絡的人士組成，曾多次製作及發布不當影片，包括在公眾場所及公共交通工具上作出滋擾及猥䙝行為，有關影片內容經常引起外界猛烈抨擊。

部分成員為刷流量，不時不時做出踩界行為並拍下影片於網上發布，當中有聯盟成員犯下刑事罪行，包括今年10月涉嫌向其他網絡影片創作者，寄出附有鎅刀刀片的恐嚇信、2024年5月蓄意損壞已故歌手黃家駒的墓碑、2023 年 4 月於九龍城潑水節期間，涉襲擊在場三名警員及三名記者等。

