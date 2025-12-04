大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來

造成死傷枕藉的大埔宏福苑五級火災震撼全港，其間一名71歲黃姓伯伯在火場外情緒崩潰、高喊「我老婆喺入面！」的畫面，被路透社攝影記者捕捉並全球刊載，成為今次災難最具代表性的影像之一。事隔一周，黃伯妻子仍然失聯，與多名失蹤者一同下落未明。黃伯之子接受路透社訪問時坦言，父親至今仍會為妻子離去痛哭，但「看得出佢慢慢走返出嚟」，努力適應沒有妻子的生活。

一張震撼世界的照片：揮臂痛哭、跌坐地上

拍攝者、路透攝影師Tyrone Siu回憶，他在火災發生後一小時抵達現場，看見黃伯在火場外失控喊叫，雙手不停揮舞，眼神慌亂，大聲痛哭。他形容：「不論你來自世界哪裡，都能感受到黃先生的無助與痛苦。」照片發布後，亞洲、歐洲以至北美多家媒體廣泛轉載，成為宏福苑大火的「標誌畫面」之一。

據路透社報道，黃伯與妻子每日輪流接孩女放學回家，火場當日，由黃伯「當值」，當他出門不久，驚聞屋苑起火，未及接回孫女便立即趕回，但已赫然目睹自己居住的大廈陷入火海。他向火場大喊：「我老婆仲喺上面！」情緒激動得一度跌坐地面，需由多名警員攙扶。

夫妻最後通話僅一分鐘 之後音訊全無

黃伯兒子 J．Wong（化名）透露，起火後母親曾來電給父親，短短一分鐘的對話後便失去聯絡。他拒絕透露細節，只說：「之後便再無（母親）消息了。」直至周三（3日），黃母仍列作失蹤者之一，暫無任何更新。

他坦言，父親初時無法接受事實，但當看見火勢由下而上蔓延、煙霧密布，父親「心裏已經明白」，母親恐凶多吉少。如今每當提起母親，父親仍會流淚，但他看到父親「正在努力走出來」。

儘管早已察覺危機 仍改變不了悲劇

黃伯退休前是維修工程判頭，持有註冊水電牌照，對樓宇危險物料極敏感。 J．Wong表示，父親早已認為宏福苑的外牆維修「唔安全」，甚至自行拆走單位窗外的發泡膠板，改為安裝防火膠板，又定期向外牆棚網淋水降溫。

兒子沉痛地說：「無論佢做乜，都無法改變已發生的事情。」

路透社報道指，大火能在短時間內蔓延七幢大廈，關鍵疑因外牆使用的劣質塑膠棚網及發泡膠保護層，加劇火勢向上竄升。

兒子盼公開家中故事：是療傷，也是告別

J．Wong主動找上路透社，坦言希望透過講述家中故事療癒自己的內疚與哀傷，也讓外界理解災後家屬所承受的重量。

「我會搵到你」——火場旁的悲喚

路透社採訪當日，黃伯在夜幕降臨後仍站在火場外，抬頭望着被燒黑的樓層，喃喃自語：「我會搵到你。」那是一位丈夫在災難面前的最後承諾，亦是整場悲劇裏最令人心碎的一句話。

宏福苑大火至今造成逾百人罹難及大批失蹤，搜救與調查仍持續進行。黃伯妻子及其他失蹤住戶仍然下落未明，家屬仍在焦急等待。