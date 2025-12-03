大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！

大埔宏福苑五級火，8座大廈中有7座被燒得滿目瘡痍，過百人慘死，當中宏志閣是唯一未被波及大廈。當局安排該座居民返回家園收拾細軟及取回重要財物。今早（3日）有旅遊巴接載災民返到宏志閣，並在社工或政府人員陪同下上樓返家。

現場所見， 不少居民拉着行李篋或孭上紅白藍膠袋到場，取回物品，有居民帶來車仔將洗衣機推走，洗衣機內放有仍未清洗的衣物，可見逃生倉猝。其中一名宏志閣居民吳先生說，他入住宏志閣已40年了，現時獨居，火警時他外出不在家，想不到今次回家已彷如隔世。76歲的他今次返家主要取回放在家的現金、衣服等，他現時入住大埔過渡性房屋善樓。被問到火災一周後的心情，他直言「心情梗係差。」他最希望政府可盡快安排公共屋邨單位入住，以及最急切的經濟援助。

「希望長遠安排可以越快越好，無論係搬返入嚟住，抑或安排入住公屋。話晒呢度係自己家園，住咗幾十年，希望繼續住返，如果要去新地方住，要重新適應，始終我哋年紀咁大。」

居民黃太說主要取回重要文件、貴重物品及衣服。她坦言即使當局交回單位，她和家人也不敢入住。「依家都唔敢住啦！我全部窗、房都對晒啲樓，心理壓力咁大點住啫。好恐怖，嚇死，希望重建啦，冇理由7幢都拆，呢幢（宏志閣）唔拆㗎！講真，就算你起好俾我搬返嚟住，我可能都唔敢住，咁多死傷者，咁恐怖記憶，一世難忘。」

她說入住上址單位28年，「呢度環境一流，有海濱，萬萬諗唔到天價維修攪成咁，畀咗咁多錢落去，連個家都冇埋，真係幾傷心，聞者心酸，聽到都眼淚流。」她指九龍城寨的中轉屋太細，不夠地方，昨日安排到香港仔石排灣新起的公屋視察，地方大啲，但好遠，唔慣，但都要適應，冇辦法，暫時住住先，唔敢再喺度住，睇政府安置。」

而居民李先生則指政府安排妥當，他說暫時有地方住，但至於長遠是否搬回宏志閣寓所，李先生強調一切等待政府安排。

98歲的王婆婆，今日在外傭陪同下返回宏志閣收拾，當日火警媳婦致電她，她在外傭協助下離開單位，惟打開大門時，她養的芝娃娃小狗Lily逕自走出門口，人狗一度失散，其後王婆婆與外傭逃至地下時，發現Lily原來已跑到地下等候，最終人狗重聚。王婆婆今日返回單位，以毛毯包裹Lily抱在懷中；被問到日後打算，王婆婆坦言「想返自己屋企住」。