安定邨謀殺｜兇刀曝光 妻子全身逾20處刀傷 丈夫疑精神受刺激犯案

突發
更新時間：21:42 2025-12-02 HKT
發佈時間：21:42 2025-12-02 HKT

屯門安定邨定福樓今日（12月2日）早上一名丈夫被發現斬死妻子後，再有人懷疑放火，被警方以謀殺及縱火罪拘捕。至晚上警方見記者交代案情，並展示兇刀在內的涉案證物。警方提到女死者全身20多處嚴重刀傷，而丈夫有精神分裂紀錄，懷疑丈夫情緒受刺激而犯案。

屯門警區刑事總督察莊婉娜表示，涉事單位僅兩夫婦居住。遇害妻子50歲，為便利店職員，沒有精神疾病紀錄；行兇丈夫51歲，任職保安，10年前確診精神分裂，長期接受治療。據悉，他們沒有家暴紀錄，夫婦的一名20多歲兒子在3年前已遠赴德國留學。

相關報道：屯門安定邨單位起火 妻子身有刀傷不治 丈夫涉謀殺縱火被捕

警方提到，鄰居及非同住家人均透露夫婦常因瑣事爭吵，而事發前清晨鄰居也聽到單位傳出女子哭聲。警方相信，當時夫婦爭執，期間丈夫精神受刺激，持切肉刀施襲，以妻子頭、頸、雙手有20多處嚴重刀傷。

其後單位起火，當火勢猛烈時，丈夫驚慌逃離單位，先是向住在其他地方的父親求援，隨後在父親建議下，再向保安員求助。保安報警後消防接報趕至，將面積約1米乘1米的火種救熄，發現妻子身體有刀傷及燒焦痕跡，揭發事件。

警方在單位內檢獲一把懷疑涉案的切肉刀、一個打火機及被焚燒過的紙張等，將交由政府化驗所化驗。案件初步調查不涉及感情或經濟問題，相信是涉及個人情緒及精神問題受刺激而導致。被捕丈夫正被扣查，稍後將被暫控一項謀殺罪，案件將於屯門法院提堂。

