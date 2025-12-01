大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 政府：5的士車隊提供義載往來大埔各區

大埔宏福苑五級大火，造成逾百人死傷，大批居民痛失家園，有逾千市民到場獻花悼念。警方與廉政公署合共已拘捕14人，當中部分人是同時被警方與廉署拘捕。警方指當中13人涉誤殺，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司相關人士。當局經初步調查，發現有7個棚網樣本不符合阻燃標準，懷疑有人將不合標準的保護網混入使用。廉政專員胡英明指早前颱風破壞宏福苑棚網，疑有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得測試合格的報告。

2025年12月1日情況：

【23:00】政府表示，即日起，5個的士車隊的部分的士會提供的士義載特別服務，主要免費接載有需要的居民往返大埔區內各個地方，詳情會載於政府設立的「大埔宏福苑支援服務」專題網站，網址: www.taipofire.gov.hk。

【22:52】警方晚上補充資料，指11月29至今日（12月1日）分別在旺角及北角再拘捕9男1女，涉嫌誤殺。該10名被捕人為相關維修工程顧問、棚架工程分判商及中間人，年齡介乎40至77歲，其中兩名均為46歲的被捕男女已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣留調查。警方早前已就此案拘捕3名男子，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺。他們已獲准保釋候查。新界北總區重案組繼續積極調查該宗案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電55660087與調查人員聯絡。

【22:00】大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用。而位於東昌街社區會堂的另一所臨時庇護中心，現已停止接收新的使用人士，但會繼續運作直至該中心的現有使用者遷往經安排的應急住宿。

大埔宏福苑五級火情況（截至17:00 - 1/12/2025）