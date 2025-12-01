4男涉持刀企圖劫內地男值$4000萬金粉 駕車逃走撞3警車事敗 共8人被捕

警方經深入調查及情報分析後，昨日（11月30日）在紅磡、油麻地及秀茂坪區拘捕7男1女，年齡介乎16至44歲，分別涉嫌企圖行劫、危險駕駛、行使虛假文書、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具及協助罪犯。



人員昨日上午在紅磡民裕街一工業大廈外進行行動，其間發現一名本地男子及三名非華裔男子懷疑手持牛肉刀及膠條，企圖劫去三名內地男子的背包，內有約38公斤金粉，價值約4000萬元。

警方展示檢獲的證物。



人員隨即上前制伏該批男子，並以涉嫌企圖行劫拘捕該四名男子，年齡介乎16至35歲。人員其後在該工業大廈內發現並拘捕另一名19歲本地男子，涉嫌企圖行劫。



其中一名44歲本地男子駕駛一輛懷疑屬於他人並套上假車牌的私家車接載疑犯，並在逃走期間撞向三輛警車，其後被人員截停，事件中沒有人受傷。該男子涉嫌企圖行劫、危險駕駛、行使虛假文書、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具及協助罪犯被捕。



人員經進一步調查後，同日在秀茂坪區拘捕兩名懷疑與案有關的本地男子及女子，年齡介乎30至34歲，該男子涉嫌企圖行劫，而被捕女子懷疑曾協助匿藏疑犯被捕。



其中7名被捕人將被暫控合共一項行劫罪，案件將於明日（12月2日）在九龍城裁判法院提堂。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。



警方在此呼籲市民，如須付運貴重財物，應聘用信譽良好合資格的押運公司。另外，如果市民日常中經常需要攜帶大量現金或貴重物品出行，或前往金融機構等地方辦理業務，不應向他人透露相關訊息，並盡量採取不同路線以及不同時間前往目的地，以免賊人有機可乘。