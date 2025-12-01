Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

機艙老鼠│吉隆坡抵港航班上偷行李袋內$2500現金 警拘58歲內地漢

突發
更新時間：10:55 2025-12-01 HKT
發佈時間：10:55 2025-12-01 HKT

機場警區於11月28日接獲報案，指一班由吉隆坡飛往香港的航班上，有一名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕了一名58歲的內地男子，涉嫌盜竊，他現正被扣留調查。調查顯示，該名男子懷疑盜取機上該名乘客放在行李袋內的現金（包括港幣及其他外幣），共約值港幣2500元。案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區將持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

