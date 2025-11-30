大埔宏福苑五級火｜災民親述登記援助遇騙徒 警方揭假「登記表」索資料籲提防

大埔宏福苑五級火造成逾百人死亡，正當社會各界紛紛向災民伸出援手之際，騙徒卻伺機招搖撞騙。宏福苑災民何先生表示，連日來收到可疑電話，他日前在社區中心更遇上3名可疑人士，對方以協助登記住屋需要為由，索取他的個人資料。惟他見對方沒有出示證件，僅手臂上貼有手寫字條，最終沒有被騙。

宏福苑災民何先生表示自己懷疑遇上騙徒。梁國峰攝

宏福苑災民何先生表示接到懷疑騙徒電話。

何先生於今日早上重返宏福苑附近，其間碰上部分老街坊，得知有人一家數口喪生，亦有街坊的太太和孫仔尚未尋獲，彼此慰問。他向《星島頭條》透露，指自己連日收到懷疑來自騙徒的可疑電話，日前他到大埔東昌社區中心時更遇上3名操本地話的可疑男子，對方以協助他登記房屋需要為由，「幫我攞屋幫我查入息，做入息審查咁話」，要求他提供資料。

其間對方有人突然表示：「我幫你check check（查看）啦」，竟直接在何先生的電話上按掣欲索取資料，「佢就自己撳咗入去，唔係我自己撳入去」。何先生表示，他見對方未有出示證件，僅在手臂貼上貼有手寫字條，「背心又冇、證件又冇、乜都冇」，於是不斷打量對方並直斥對方「無證」，懷疑對方見事敗，即場尷尬回應：「你（何先生）好醒目喎」。

警方facebook圖片

警方今早在社交平台facebook表示，發現有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」混水摸魚，騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。警方提醒市民提高警惕，切勿隨便填寫任何表格，也不要向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。