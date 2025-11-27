大埔宏福苑五級火｜騙徒冒充仁濟醫院籌款 警籲切勿掃描可疑二維碼

大埔宏福苑五級火至今（11月27日）焚燒超過一日，居民家園盡毀。一方有難，八方支援，然而警方今日（11月27日）提醒市民，要警惕以大埔火災名義的虛假籌款。其中仁濟醫院在其社交平台提到，有騙徒冒認院方，發放虛假連結或二維碼（QR code）聲稱籌款。仁濟醫院強調，從未授權第三方收取善款，提醒市民小心受騙。

仁濟醫院呼籲市民切勿掃描可疑二維碼。FB：仁濟 Yan Chai

警方亦呼籲市民經可靠途徑捐款，切勿隨意掃描二維碼；如收到不明來歷的募捐宣傳，應主動向相關機構查證。如收到自稱相關機構職員來電，應再三核實來電者的身分；切勿向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼；提醒身邊親友提防受騙；如有懷疑，應致電防騙易熱線「18222」查詢。

