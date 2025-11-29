大埔宏福苑五級火｜冷血騙徒扮聖公會 發煽情短訊籌20萬元「醫藥費」 警籲提防

大埔宏福苑五級火慘劇造成過百人死亡，然而冷血騙徒繼早前假扮仁濟醫院後，近日竟再假扮香港聖公會福利協會發煽情短訊，聲稱要籌20萬元「醫藥費」。警方今日（11月29日）在防騙專頁「守網者」發帖，呼籲市民提防。

相關短訊可見，假冒「香港聖公會福利協會」的釣魚短訊文字煽情，訛稱「倖存小妹妹抱住燒焦嘅洋娃娃喊：『屋企冇咗』……一家7口重燒傷，仲欠$20萬藥費，救命懸一線」。警方指，騙徒誘使市民點擊附帶的惡意連結，以進入虛假籌款網站，騙取善款。

警方呼籲提防假冒香港聖公會的釣魚短訊。守網者FB

警方呼籲市民，若想向受災市民伸出援手，請透過官方及可靠途徑進行捐款。切勿點擊不明連結及轉賬至來歷不明的戶口。如經「香港聖公會福利協會」捐款，可透過其官方網址捐款。

早前仁濟醫院亦其社交平台提到，有騙徒冒認院方，發放虛假連結或二維碼（QR code）聲稱籌款。仁濟醫院強調，從未授權第三方收取善款，提醒市民小心受騙。

早前亦有騙徒冒認仁濟醫院，發放虛假連結或二維碼（QR code）聲稱籌款。仁濟醫院FB

警方當時亦呼籲市民經可靠途徑捐款，切勿隨意掃描二維碼；如收到不明來歷的募捐宣傳，應主動向相關機構查證。如收到自稱相關機構職員來電，應再三核實來電者的身分；切勿向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼；提醒身邊親友提防受騙；如有懷疑，應致電防騙易熱線「18222」查詢。

大埔宏福苑五級火慘劇造成過百人死亡。資料圖片