大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 政府18區設弔唁處 工程公司3負責人涉誤殺獲准保釋

共有近2000個單位的大埔居屋宏福苑周三（11月26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，79人受傷，包括一名37歲消防員殉職。仵工在周五（11月28日）清晨起陸續於現場抬出多具遺體，部份體形細小，疑是小童。

目前，警方以涉嫌誤殺拘捕3人，分別為工程公司兩董事及工程顧問。另外，廉政公署亦已拘8人，以調查他們是否涉貪，他們包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，據了解涉及工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理，廉署人員今日押解他們到相關辦公室搜證。

大埔居屋宏福苑11月26日發生五級大火資料圖片，造成過百人死亡。資料圖片

宏福苑五級火最新消息（11月29日）

【00：35】警方表示，在案中涉嫌「誤殺」的3工程公司負責人，已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

【00：05】房屋局局長何永賢表示，當局為災民作出特別安排，豁免入住過渡性房屋的租金 ，且會持續一段較長時間。

宏福苑五級火最新消息（11月28日）

【23：40】為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，特區政府將進行悼念，由11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀，民政事務總署會亦於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。

【21：08】醫院管理局表示，大埔醫院精神科一名病人服務助理證實在火災中遇難；另仍然有一名同事失聯。

【20：15】廉政公署表示，今日在多區先後拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。據了解，被捕人包括工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理，廉署人員今日押解他們到相關辦公室搜證。

【19：19】警方災難遇害者辨認組人員身穿白色保護衣進入災場，試圖憑特徵遺物助辨認遺體身份。

災難遇害者辨認組人員進入災場，協助辨認遺體。 蘇正謙攝

【18：48】政府宣布為每位死難者家屬提供20萬元慰問金，下周起亦向每戶受災家庭發放5萬元生活費；截至今午5時，當局亦宣佈政府建築物明（11月29日）起下半旗3日，特首李家超明早亦率主要官員等於政府總部默哀3分鐘

大埔宏福苑五級火情況（截至20:15 - 28/11/2025）

死者 128人（包括1消防員） 傷者 79人（包括11消防員） 失蹤個案 467宗（部份個案重複，約200人情況未明） 警方行動 拘3男（涉誤殺，52至68歲，工程公司兩董事及工程顧問） 廉署行動 拘7男1女（調查是否涉貪，40歲至63歲，涉顧問公司兩董事兩經理、棚架工程分判商一對夫婦東主，及一名中間人） 起火大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 消防參與人員 2311名消防及救護，309架次消防車輛

宏福苑8座大廈，宏昌閣（暗紅）最先起火，之後蔓延至其他大廈，僅宏志閣（灰）倖免。

鄧炳強及警方消防交代救災進展

【15：32】被問及復燃機會，鄧炳強相信「翻燒」的可能性不高，會確保調查人員及樓宇安全，希望「早一日，得一日」讓市民重返樓宇。

【15：28】署理警務處處長簡啟恩表示，警方大埔社區會堂設辨認處，供家屬經相片辨認，完成初步辨認後，會安排家屬進行正式辨識程序，會調動災難遇害者辨認組，在短時間內有系統地辨識遇害者身份。他指部分位置仍超過200度，加上火災後環境惡劣，不少物品倒塌，加大難度，當警方完成搜證後，會立即解封大廈，讓居民回到住所進行善後。他強調，警方極度重視火災，在現場條件許可下會作多方位搜證，預計整個過程需3至4星期。

【15：17】消防處處長楊恩健指出，一共出動309架次消防車輛，2311名消防及救護人員參與滅火救援行動，共12名消防員受傷，一名消防員在深切治療部，有熱衰竭的症狀，其中一名駐守沙田消防局的消防員英勇殉職。

經消防檢查發現屋苑8座大廈的火警鐘無法有效操作，「有開但無聲響」，收集資料後，將對相關消防設備承辦商採取執法行動。

【15：12】鄧炳強指，初步化驗大廈棚網後，發現達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度致燃。鄧炳強相信，火警源於宏昌閣低層圍網起火，其後因發泡膠板快速蔓延，波及其他樓宇。其後有單位玻璃爆裂，火勢急速蔓延到室內，釀成大面積災難。而且高溫令竹棚燃燒，燒斷的竹節飛墮亦令其他樓層起火。目前確實起火原因仍在調查。

【15：10】保安局局長鄧炳強見記者表示，目前為止，大火造成128人死亡，包括1名殉職消防員；另有79名人士受傷，包括11名消防員。死者中108人為火場發現的遺體，4人送院搶救後不治，16具燒焦遺體仍在大廈，警方不排除搜證時發現更多遺體。

死者身份方面，39人已確認身份；餘下遺體一半在單位內發現，相信稍後時間能辨認身份；另外一半餘下遺體則身份未明遺體要再確認身份。失蹤者方面，火警期間共接獲467宗失蹤人口求助，部份個案重覆。經確認後，有39人已離世、35人送院、110人目前安全，仍有約200多人情況未明，當中涉及89具未能確切辨認的遺體。

【11:25】消防在現場再抬出至少三具屍體。

【09:42】現場所見，宏福苑7幢起火屋苑火勢大致完成滅火行動，早前噴出火舌的單位亦已熄滅，今日凌晨記者會上，消防處副處長(行動)陳慶勇表示，預計今早約9點可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困。

【07:25】醫管局表示，截至早上7時，已接收的傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。

【06:38】消防處最新消息，死亡人數增至94人，76人受傷，包括11名消防員。

【06:05】 現場所見，仵工抬出五具用黑膠袋包裹的遺體，其中兩具遺體體形較小。

【05:40】現場再有單位疑似死灰復燃，窗口冒出猛烈火舌，消防射水灌救。

【01:27】消防處副處長(行動)陳慶勇表示，預計(28日)早上9點前可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，至晚上完成滅火工作。陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。

【01:10】醫管局表示，截至(28日)零時，送院的82名傷者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。

【00:10】消防處表示，就11月26日大埔宏福苑五級火警，消防處的滅火救援工作仍然進行中。截至今日（11月28日）凌晨零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

宏福苑7廈11月26日陷火海

資料顯示，宏福苑8幢大廈自去年7月起展開大維修，涵蓋外牆打鑿、換喉、石屎修葺及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過一年。至11月26日，宏昌閣外的保護網首先起火，其後現場傳出多下爆炸聲，火勢再蔓延至周邊6幢大廈，至11月27日，傍晚火勢始受控，釀成過百人死亡。警方早前以涉嫌「誤殺」罪，拘捕涉事工程公司的兩名董事和一名工程顧問（52至68歲）。

行政長官李家超早前視察災場後，宣佈將安排約1800個單位安置受影響居民，並向每戶派1萬元，以解燃眉之急。另外，政府將舉辦悼念活動，所有政府主辦慶祝活動取消，官員減少出席不必要活動。另外現場所見，當局於廣福邨社區會堂設辨認處，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人，眾人神情哀傷。

天價維修費達3.3億 住戶屢與法團爆爭拗

宏福苑於1983年入伙，由八座樓宇組成，提供1,984個單位，屋苑人口接近5,000人。屋苑早於2016年接獲政府強制驗樓法定通知，惟直至去年1月，時任業主立案法團才通過涉款共3.3億元的大型維修工程。根據方案，每戶業主需攤分15.6萬至18.2萬元，分6期供款。此舉當時引起大批業主不滿，質疑造價過高及招標過程透明度不足，加上曾見工人在竹棚吸煙，單位窗台亦發現煙頭，多次與法團爆發激烈爭拗。

翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商「宏業建築工程有限公司」通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。《星島頭條》記者到現場了解，見到宏福苑多個單位的窗戶均貼上白色的發泡膠板，大部份更已被燃燒，而保護網亦幾乎被燒毀，僅餘竹棚在外牆。目前廉政公署已成立專案小組，就全面調查工程是否涉貪。

