大埔宏福苑五級火｜廉署再拘3男 為大維修工程承建商負責人

共有近2000個單位的大埔居屋宏福苑周三（11月26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，83人受傷，包括一名37歲消防員殉職。警方以涉嫌誤殺拘捕3人，分別為工程公司兩董事及工程顧問。另外，廉政公署亦已拘8人，以調查他們是否涉貪，他們包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，據了解涉及工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理。

跨部門調查專組已於周五（28日）召開首次會議，調查方向主要分為兩方面：第一為調查火警起因及火警蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。災難遇害者辨認組（DVIU）亦在周五起進入封鎖線內，搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份。

大埔居屋宏福苑11月26日發生五級大火資料圖片，造成過百人死亡。資料圖片

宏福苑五級火最新消息（11月29日）

【20:30】廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，繼昨日(11月28日)較早時拘捕8名涉案人士，昨晚再拘捕3人。3名被捕男子為宏福苑大維修工程承建商負責人，年齡介乎52歲至68歲。他們日前遭警方拘捕，昨晚獲釋後就廉署的貪污調查被拘捕。3人正被廉署扣查，有關調查仍在進行。

【17:05】警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢指，截至今日下午3時，共有128人死亡83人受傷，進行多番排查及現場搜救人員資料，證實84名死者及37名傷者確認為報失人士，44名死者的遺體有待辨認，警方陸續通知家屬以作遺體初步認領程序。至目前為止，已聯絡144人，得知他們是安全，但有150名市民仍然失聯，而當中100人的資料較零碎，例如多年無聯絡，只知對方的花名。

【17:01】警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻表示，警方已陸續進入大廈內搜索遺體及收集證據，今日已動員600名DVIU人員進入宏仁閣及宏道閣進行搜索。至下午2時半，有關搜索已完成，並無發現遺骸，但在宏仁閣救出3隻貓及在宏道閣救出1隻烏龜。

【16:55】民政及青年事務局局長麥美娟指，截至今日下午3時，特區政府成立「大埔宏福苑援助基金」已收到外界的捐款達8億元，連同政府投入3億元的啟動資金，基金至今約有11億元，協助居民及支持各項相關工作。另外，截至下午3時半，929戶已獲發1萬元應急錢，受災租戶亦可申領應急錢及津貼。

政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡、警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻、警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢於下午4時45分見傳媒。

【16:50】政務司副司長卓永興表示，多人捐贈物資在現場派發，現時收到的物資非常充足，建議市民可以暫停捐獻，以免做成浪費。當局在大埔社區中心設置中央物資站，市民可以WhatsApp（9213 2388）登記資料及講述可捐獻的物資，以作當局整合資料，送到物資站再作分配。

【16:33】政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡、警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻、警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢於下午4時45分見傳媒。

【14:11】政府於11月28日成立由消防處牽頭的跨部門調查專組，專組成員包括來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下的獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。跨部門調查專組已於昨日召開首次會議，調查方向主要分為兩方面：第一為調查火警起因及火警蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。調查專組成員於會議後，亦到宏福苑火災現場實地視察。

大埔宏福苑五級火情況（截至20:30 - 29/11/2025）

死者 128人（包括1消防員） 傷者 83人（包括11消防員） 失蹤個案 約150宗（約100宗個案資料零碎） 被捕人 建築工程公司3負責人（52至68歲）涉誤殺被捕，獲准保釋候查後再遭廉署拘捕 7男1女（40歲至63歲）遭廉署拘捕調查是否涉貪，分別為顧問公司兩董事兩經理、棚架工程分判商一對夫婦東主及一名中間人 起火大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 當局動員 2311名消防及救護，309架次消防車輛，約600名警方DVIU人員

【09:10】民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。有弔唁街坊擔心住在宏福苑朋友安危，稱「睇到就想喊」；有街坊稱不禁流淚，冀災民捱過艱苦時間。

【08:00】行政長官李家超今早（29日）聯同主要官員、行政會議非官守議員、公務員、紀律部隊首長及醫管局領導層等，在政府總部東翼前地默哀，儀式於早上8時開始，警方儀仗隊進場進行升旗禮，之後降半旗，全場默哀3分鐘。

【00：35】警方表示，在案中涉嫌「誤殺」的3工程公司負責人，已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

【00：05】房屋局局長何永賢表示，當局為災民作出特別安排，豁免入住過渡性房屋的租金 ，且會持續一段較長時間。

宏福苑五級火最新消息（11月28日）

【23：40】為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，特區政府將進行悼念，由11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀，民政事務總署會亦於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。

【21：08】醫院管理局表示，大埔醫院精神科一名病人服務助理證實在火災中遇難；另仍然有一名同事失聯。

【20：15】廉政公署表示，今日在多區先後拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。據了解，被捕人包括工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理，廉署人員今日押解他們到相關辦公室搜證。

災難遇害者辨認組人員進入災場，協助辨認遺體。 蘇正謙攝

【19：19】警方災難遇害者辨認組人員身穿白色保護衣進入災場，試圖憑特徵遺物助辨認遺體身份。

【18：48】政府宣布為每位死難者家屬提供20萬元慰問金，下周起亦向每戶受災家庭發放5萬元生活費；截至今午5時，當局亦宣佈政府建築物明（11月29日）起下半旗3日，特首李家超明早亦率主要官員等於政府總部默哀3分鐘

鄧炳強及警方消防交代救災進展

【15：32】被問及復燃機會，鄧炳強相信「翻燒」的可能性不高，會確保調查人員及樓宇安全，希望「早一日，得一日」讓市民重返樓宇。

【15：28】署理警務處處長簡啟恩表示，警方大埔社區會堂設辨認處，供家屬經相片辨認，完成初步辨認後，會安排家屬進行正式辨識程序，會調動災難遇害者辨認組，在短時間內有系統地辨識遇害者身份。他指部分位置仍超過200度，加上火災後環境惡劣，不少物品倒塌，加大難度，當警方完成搜證後，會立即解封大廈，讓居民回到住所進行善後。他強調，警方極度重視火災，在現場條件許可下會作多方位搜證，預計整個過程需3至4星期。

【15：17】消防處處長楊恩健指出，一共出動309架次消防車輛，2311名消防及救護人員參與滅火救援行動，共12名消防員受傷，一名消防員在深切治療部，有熱衰竭的症狀，其中一名駐守沙田消防局的消防員英勇殉職。

經消防檢查發現屋苑8座大廈的火警鐘無法有效操作，「有開但無聲響」，收集資料後，將對相關消防設備承辦商採取執法行動。

【15：12】鄧炳強指，初步化驗大廈棚網後，發現達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度致燃。鄧炳強相信，火警源於宏昌閣低層圍網起火，其後因發泡膠板快速蔓延，波及其他樓宇。其後有單位玻璃爆裂，火勢急速蔓延到室內，釀成大面積災難。而且高溫令竹棚燃燒，燒斷的竹節飛墮亦令其他樓層起火。目前確實起火原因仍在調查。

【15：10】保安局局長鄧炳強見記者表示，目前為止，大火造成128人死亡，包括1名殉職消防員；另有79名人士受傷，包括11名消防員。死者中108人為火場發現的遺體，4人送院搶救後不治，16具燒焦遺體仍在大廈，警方不排除搜證時發現更多遺體。

死者身份方面，39人已確認身份；餘下遺體一半在單位內發現，相信稍後時間能辨認身份；另外一半餘下遺體則身份未明遺體要再確認身份。失蹤者方面，火警期間共接獲467宗失蹤人口求助，部份個案重覆。經確認後，有39人已離世、35人送院、110人目前安全，仍有約200多人情況未明，當中涉及89具未能確切辨認的遺體。

【11:25】消防在現場再抬出至少三具屍體。

【09:42】現場所見，宏福苑7幢起火屋苑火勢大致完成滅火行動，早前噴出火舌的單位亦已熄滅，今日凌晨記者會上，消防處副處長(行動)陳慶勇表示，預計今早約9點可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困。

【07:25】醫管局表示，截至早上7時，已接收的傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。

【06:38】消防處最新消息，死亡人數增至94人，76人受傷，包括11名消防員。

【06:05】 現場所見，仵工抬出五具用黑膠袋包裹的遺體，其中兩具遺體體形較小。

【05:40】現場再有單位疑似死灰復燃，窗口冒出猛烈火舌，消防射水灌救。

【01:27】消防處副處長(行動)陳慶勇表示，預計(28日)早上9點前可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，至晚上完成滅火工作。陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。

【01:10】醫管局表示，截至(28日)零時，送院的82名傷者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。

【00:10】消防處表示，就11月26日大埔宏福苑五級火警，消防處的滅火救援工作仍然進行中。截至今日（11月28日）凌晨零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

宏福苑7廈11月26日陷火海

資料顯示，宏福苑8幢大廈自去年7月起展開大維修，涵蓋外牆打鑿、換喉、石屎修葺及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過一年。至11月26日，宏昌閣外的保護網首先起火，其後現場傳出多下爆炸聲，火勢再蔓延至周邊6幢大廈，至11月27日，傍晚火勢始受控，釀成過百人死亡。警方早前以涉嫌「誤殺」罪，拘捕涉事工程公司的兩名董事和一名工程顧問（52至68歲）。

行政長官李家超早前視察災場後，宣佈將安排約1800個單位安置受影響居民，並向每戶派1萬元，以解燃眉之急。另外，政府將舉辦悼念活動，所有政府主辦慶祝活動取消，官員減少出席不必要活動。另外現場所見，當局於廣福邨社區會堂設辨認處，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人，眾人神情哀傷。

天價維修費達3.3億 住戶屢與法團爆爭拗

宏福苑於1983年入伙，由八座樓宇組成，提供1,984個單位，屋苑人口接近5,000人。屋苑早於2016年接獲政府強制驗樓法定通知，惟直至去年1月，時任業主立案法團才通過涉款共3.3億元的大型維修工程。根據方案，每戶業主需攤分15.6萬至18.2萬元，分6期供款。此舉當時引起大批業主不滿，質疑造價過高及招標過程透明度不足，加上曾見工人在竹棚吸煙，單位窗台亦發現煙頭，多次與法團爆發激烈爭拗。

翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商「宏業建築工程有限公司」通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。《星島頭條》記者到現場了解，見到宏福苑多個單位的窗戶均貼上白色的發泡膠板，大部份更已被燃燒，而保護網亦幾乎被燒毀，僅餘竹棚在外牆。目前廉政公署已成立專案小組，就全面調查工程是否涉貪。

