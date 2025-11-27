大埔宏福苑五級火｜大廈外牆物料火勢蔓延速度快不尋常 警循刑事調查

周三（26日）在大埔宏福苑發生的五級奪命大火，死亡人數增至36人，279人仍然失聯；另外有29人留醫，其中7人危殆。保安局局長鄧炳強及消防處處長楊恩健指，大廈外牆物料燃燒及蔓延速度明顯較快，認為情況不尋常，將展開刑事調查。

鄧炳強：正循刑事方向展開調查

保安局局長鄧炳強表示，對殉職的消防人員、受傷人士和家屬致以深切哀悼和慰問。行動中，除了消防同事外，亦出動了大約100名民安隊隊員，以及大約1 000名警務人員。警方除了維持秩序外，亦協助疏散，還有維持交通，並對一些失聯人士和受傷人士設立一個調查小組。

鄧炳強指，消防人員在滅火和救援過程中，發現有關大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布，這些物料在受火後，其蔓延程度是遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度亦較快，認為情況「不尋常」。另外，在沒有受波及的屋苑大廈中，發現有玻璃窗被貼上一些發泡膠板。這些發泡膠板當遇熱時會很容易蔓延，鄧炳強稱這是「不尋常」。

就着這兩方面不尋常的情況，鄧炳強指會作出深入調查。警方和消防處已組成一個聯合隊伍，除了就着火警方面作出調查外，亦會循刑事方向作出調查。

消防處處長楊恩健表示，現在有七座樓宇牽涉當中，有一座沒有被波及，當中有三座樓宇（火勢）已初步受到控制；有四座樓宇看到裏面還有零星火種。消防員正一步一步推進，大致已到達大部份樓宇的十七、十八樓。



楊恩健指，現場有888名消防人員進行灌救，相信現在的消防力量足以應付。但現在面對的困難是本身大廈樓宇面積有限，有一些樓宇已派駐20多輛車輛的消防人員入內進行灌救。由於樓宇面積不是很大，每層其實也有很多消防員，已經把面積可以容納的消防員人數投放下去。



另外，消防員需要一層一層進行滅火，完成了一層，就會向上推進去做滅火、救援的工作。另外，消防員救火期間，甚至在一座未起火的樓宇發現窗戶的通風位置被發泡膠板封住，這些發泡膠板的易燃性很高和火勢蔓延得很快，所以消防覺得這些發泡膠板的出現不尋常，所事件交由警方作進一步調查是否有刑事成分。

