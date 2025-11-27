大埔宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪朋友發帖悼念：落更喇好好休息bro

大埔宏福苑發生五級大火，造成多人死傷，當中包括一名37歲消防員。消防處處長楊恩健表示，英勇殉職的消防員何偉豪入職消防處已有9年，生前駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。今日他在宏福苑地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，陷入昏迷，送院搶救後終不治。

何偉豪的朋友晚上在社交媒體發帖悼念，並上載一張何偉豪從消防學校畢業時的合照，「請好好記着英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我地哋負出所有，落更喇，好好休息bro……….」。

大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

事件發生於周三（26日）下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，蔓延至整幢大樓宇，其後更波及附近幾幢樓宇，現場不時傳出爆炸聲。消防處於下午3時02分將火警升為三級，之後在下午3時34分升為四級，並於傍晚6時22分升為五級。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火 李家超指增至36人死 279人失聯 火警逐漸受控

大埔宏福苑五級大火情況：