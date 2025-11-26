LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者

大埔發生五級火。今日（26日）下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣發生火警，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙席捲半空，多名居民報案。消防員到場發現大廈外牆棚架起火，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。消防處表示下午3時02分將火警升為三級，之後在下午3時34分升為四級，並於傍晚6時22分升為五級。現場不停傳出爆炸聲，火勢蔓延到相鄰的宏泰閣及宏新閣等多幢樓宇。警方已設立熱線讓市民查詢這宗火警的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。

跨部門晚上召開記者會交代情況，指火警中至少13人死亡，當中9人當場死亡，其餘4人送院後不治，包括一名消防員。另外，火警中有多人受傷，包括一名消防總隊目及一名消防員，他們分別送往多間醫院治理。消防估計因風勢及起火竹棚的碎屑飄至其他大廈，令火勢蔓延屋苑7座大廈，現時有2至3座大廈情況較為嚴峻。由於現場溫度非常高，部分樓層消防仍未能到達。

特首李家超晚上10時左右到大埔臨時庇護中心視察，稍後會到醫院慰問傷者。

至凌晨零時，特首李家超抵達威爾斯親王醫院探望傷者。

特首李家超晚上10時左右到大埔臨時庇護中心視察。

特首李家超晚上到大埔庇護中心視察，探望受影響住戶。

火警期間，一名37歲姓何消防員在火警中殉職，消防處處長楊恩健一度到沙田威爾斯親王醫院了解情況，指殉職消防員入職9年，駐守沙田消防局，今日負責細搶救車前往現場進行滅火救援，當時他下午3時01分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後終不治。另有一名消防員熱衰竭送院。

火勢蔓延到宏泰閣等多幢樓

至傍晚近6時，火勢仍未受控，濃煙密佈，警方不斷將封鎖線擴大，阻止居民靠近，消防亦出動無人機快速獲取火場全局的空中視角。有居民表示最初宏昌閣首先起火，之後大火波及至宏新閣等4幢樓宇。

政府派旅遊巴疏散受影響居民

大埔民政事務處（民政處）開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。另外政府派旅遊巴疏散受影響居民。

現場多個路段需封閉 巴士要改道

港鐵表示，有見較早前路面交通受到火警影響，港鐵於傍晚6時許及7時許先後額外增加由九龍塘站開往大埔墟站的班次，以疏導增加的客流。港鐵會於明早繁忙時段額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段的班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。

運輸署亦表示受火警影響，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(來回方向)的全線；吐露港公路(來回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線；廣宏街的全線(來回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全線需要封閉。另有多條巴士路線須改道行駛。

