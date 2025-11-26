大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，至今（27日）仍未救熄。大埔宏福苑宏昌閣周三（26日）下午2時52分發生火警，消防員到場發現大廈外牆棚架起火。消防處表示於26日下午3時02分將火警級別升為三級，之後在下午3時34分升為四級，並於傍晚6時22分升為五級，火勢蔓延到相鄰等6幢樓宇。警方已設立熱線讓市民查詢這宗火警的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。

大埔宏福苑五級火最新情況（截至11月27日晚上10時）

截至11月27日晚上10時，大火造成最少75人死亡，包括一名殉職消防員；另逾70人受傷，包括11名消防員。警方拘捕工程公司3名負責人，包括2名董事、1名工程顧問。

死者 75人（包括1消防員） 傷者 逾70人（包括11消防員） 被捕人 3名男子（涉誤殺，52至68歲，工程公司兩董事及工程顧問） 涉案大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 出動消防員 逾1,250名（304架次消防車輛，98輛救護車）

【22:40】消防處表示，截至今日晚上10時，火警共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

【21:30】印尼駐港總領事館則指，有2名印傭死亡，另外2名印傭受傷。勞工處向在事故中不幸遇難的外傭的家人及僱主致以衷心慰問，並呼籲受影響的外傭僱主及外傭如對僱傭事宜有任何疑問，可致電勞工處為是次事故特設的熱線3582 8987（外傭事宜）或2929 4054。

宏福苑11月26日陷入五級大火，7座大廈被嚴重焚毀。汪旭峰攝

【20:30】醫管局已動員15間公立醫院接收治療傷者，更有部份醫護取消休假返回醫院。醫管局又透露，多名員工受大埔火災影響，包括一員工受傷、一員工失聯、約50員工無家可歸。醫管局會全力協助受影響員工，包括提供臨時住宿、恩恤假期、加強「心靈綠洲」心理支援等。

【20:20】消防處表示，截至今日晚上八時，火警共造成65人死亡，以及約70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。另外，消防員今晚約6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。

【18:30】天文台發出強烈季候風信號（「黑球」），紅色火災危險警告則仍然生效。現場所見，入夜後有零星單位復燃，消防仍在撲救。

大火燃燒超過一日，11月27日屋苑入夜後有零星單位復燃，消防仍在撲救。汪旭峰攝

【18:10】特首李家超表示，7幢大廈火勢基本受控，政府將提供1800個單位予災民留宿一至兩周，後續安排就會主要以政府及過渡性房屋及房協的專用安置居屋為主，初步合共可以提供1800個單位，每戶災民可即時獲得一萬元作應急補助金。另外，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動。

【17:22】醫管局指，截至下午5時， 80人送院，13人危殆，28人嚴重，18人穩定，16人出院。

【15:35】特首李家超今日下午3時半左右，在政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強以及消防處處長楊恩健陪同下，在廣宏街視察災場，向現場消防人員了解撲救進展。

特首李家超今日下午3時半左右在官員陪同下視察災場。劉駿軒攝

【15:05】問及救援難度，消防指7座起火大廈面積大，並有竹棚和帆布包裹，令火勢蔓延迅速；現場亦有大量傷者求助個案。至於餘下救助個案生存率有幾高？黃嘉榮表示，現階段不作評估，同事不斷在聯絡，消防處會繼續做相關工作並進行搜救。

【15:00】火警死亡人數增至55人，其中51人現場死亡、4人經送院搶救不治。消防處助理處長（牌照及審批）姜世明補充指，共派出98輛救護車，救出123名傷者，當中51人證實死亡，72送醫接受治療。行動中，8消防人員受傷，情況穩定；一名消防員殉職。

【14:50】消防處副處長（機構策略）黃嘉榮表示，宏福苑大廈有一座沒有被波及，4座的火勢已大致救熄，3座火勢亦受控。黃嘉榮續稱，肇事至今處方共出動304架次消防車輛，逾1,250名消防人員參與滅火救援行動，一共接獲341救助個案，成功救助279個案。今早11時左右，消防在31樓成功救出一名長者，將他送院治理。

消防11月27日下午2時許見記者交代最新救援進展。蘇正謙攝

【14:00】新界北總區重案組探員，押解其中工程公司的被捕男董事及工程顧問，分別到元朗蝦尾新村及馬鞍山寓所搜證。

政府即時安排巡查全港所有大維修屋苑

【13:20】特首李家超今早召開了跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作。李家超表示政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

【12:17】大埔宏福苑五級火警仍未救熄，記者於沙田威爾斯親王醫院威院急症室門口直擊，有傷者面部和手部皮膚被熏黑，胸口掛有「第一優先」胸牌。

警方拘捕3名工程公司董事及顧問

【05:45】消防及警方舉行聯合記者，交代滅火及調查最新進度。消防處表示，現場有4座火勢受控，有3座去到滅火至十多層位置，滅火及拯救隊伍仍在搜救，預料至周四中午至黃昏能救援至天台位置。消防稱，在後梯發現煙霧較弱的時候，有消防員有到曾有救助的單位進行拯救，消防員亦在天台位置救出兩名傷者。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，發現一工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。警方拘捕工程公司3名負責人導致事件，包括2名董事、1名工程顧問，年介52至68歲。

警方重申，極度重視今次火災，會動員最大資源協助拯救及進行全方位調查，盡快找出起火原因。警方又呼籲如果有任何人欲提供有關今次火警的消息，可以聯絡新界北總區重案組24小時熱線電話︰5566 0087。

至少40人現場死亡 4人送院不治

消防指，現場 8座大廈內，有一座無被波及，有四座已受控，餘下3座仍在處理。消防在救援過程中，由低層向上進攻，搜索部分去到13至23樓，滅火行動至 5至18樓。由上次簡報至今，再處理72名死傷者，消防仍在肇事樓宇內搜出生還者。消防指，累計處理 100個傷者，40人現場死亡，45情況嚴重，7名消防處人員受傷，情況穩定

李家超：專責小組調查 必提交至死因庭

【01: 18】特首李家超等多名官員在威爾斯親王醫院探望傷者後見記者，李家超指，事件增至36人死亡，279人失聯；29人在留醫，7人危殆，13人嚴重。李家超稱，宏福苑五級火警逐步受控，其中3座大廈已沒有火光，其餘4座有零星火光。李家超表示，消防處處長評估有足夠人手及能力滅火。

李家超又指，警方消防設專責小組調查，必提交至死因庭。當局表示，大多傷者為吸入性氣道創傷，要留醫深切治療部；亦有傷者燒傷或在密閉空間中一氧化碳中毒。

保安局局長鄧炳強表示，出動一百名民安隊員及一千名警員，協助疏散及協調交通。警方發現火災外牆保護網及保護膜火勢蔓延較一般快，事態不尋常，循刑事方向調查。民青局局長麥美娟表示，已動用十八區關愛隊作出支援。

消防處處長楊恩健稱，三幢大廈火勢初步受控，四幢有零星火種，大部分大廈消防已進入至17、18樓。楊恩健稱，發現大廈外牆保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比石規物料遠遠為猛烈、蔓延得快，指情況「不尋常」；沒被波及的大廈外牆上有貼發泡膠板，有通風窗用易燃性高發泡膠封著，發泡膠板在遇熱時易蔓延，亦不尋常。

——11月26日大埔宏福苑五級火消息——

【22：17】港鐵表示，有見較早前路面交通受到火警影響，港鐵於26日傍晚6時許及7時許先後額外增加由九龍塘站開往大埔墟站的班次，以疏導增加的客流。港鐵會於明早繁忙時段額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段的班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。

【22：00】特首李家超晚上10時左右到大埔臨時庇護中心視察，稍後會到醫院慰問傷者。

特首李家超26日晚上10時左右到大埔臨時庇護中心視察。

【20：16】跨部門26日晚上召開記者會交代情況，指火警中至少13人死亡，當中9人當場死亡，其餘4人送院後不治，包括一名消防員。另外，火警中有多人受傷，包括一名消防總隊目及一名消防員，他們分別送往多間醫院治理。消防估計因風勢及起火竹棚的碎屑飄至其他大廈，令火勢蔓延屋苑7座大廈，現時有2至3座大廈情況較為嚴峻。由於現場溫度非常高，部分樓層消防仍未能到達。

【18：52】火警期間，一名37歲姓何消防員在火警中殉職，消防處處長楊恩健一度到沙田威爾斯親王醫院了解情況，指殉職消防員入職9年，駐守沙田消防局，今日負責細搶救車前往現場進行滅火救援，當時他下午3時01分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後終不治。另有一名消防員熱衰竭送院。

火勢蔓延到宏泰閣等多幢樓

【18：00】至26日傍晚近6時，火勢蔓延，濃煙密佈，警方不斷將封鎖線擴大，阻止居民靠近，消防亦出動無人機快速獲取火場全局的空中視角。有居民表示最初宏昌閣首先起火，之後大火波及至宏新閣等其他樓宇。

政府派旅遊巴疏散受影響居民

【17：38】大埔民政事務處（民政處）開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。另外政府派旅遊巴疏散受影響居民。

現場多個路段需封閉 巴士要改道

【16：17】運輸署表示受火警影響，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(來回方向)的全線；吐露港公路(來回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線；廣宏街的全線(來回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全線需要封閉。另有多條巴士路線須改道行駛。

【14：50】警方昨日下午約2時50分接獲多宗報案，指大埔公路—元洲仔段一屋苑外牆棚架懷疑起火。火勢其後迅速蔓延