警察十五運會工作系列｜傳媒聯絡隊「指揮中場」 平衡各方需求 助記者捕捉精彩瞬間

十五運會不僅是體育盛事，更是香港展示魅力的重要舞台，警察傳媒聯絡隊在過去兩周不時出動，協助警方與傳媒順暢溝通，並在確保安全有序的情況下，讓傳媒捕捉賽事的精彩瞬間。

警察傳媒聯絡隊目前有240名兼任職務人員，其成員之一、駐守傳媒聯絡隊秘書處的警員顏曦文表示，十五運會不僅是體育盛事，更是香港展現魅力的重要舞台，小隊的職責是確保警方與傳媒溝通順暢，在確保整體安全與秩序的情況下，讓傳媒準確報道活動的精彩時刻，為此事前進行了大量準備工夫，包括統籌傳媒採訪安排和舉辦簡報會等，並與警務處行動部及交通部門等單位緊密合作，例如在運動員車隊進出路線附近設立記者區，方便傳媒拍攝運動員身影。

顏曦文與其他傳媒聯絡隊人員為全運會三項鐵人賽事的採訪活動提供協助。

「前線的安保工作需要高度專注，而傳媒的需求往往是訊息萬變。」作為警方與傳媒之間的溝通橋樑，顏曦文將傳媒聯絡隊的角色比喻為「中場指揮」，需要在各方的需求之中找到平衡，實屬挑戰，為此事前與前線單位積極溝通，了解安保部署的安排，並制定合適的採訪方案，活動進行期間亦在現場派駐足夠人員，回應即時的需求，「安全永遠排在首位，作為前線警務人員和傳媒的橋樑，需要拿捏當中的平衡，讓兩邊需求得以滿足，對活動順暢舉行亦有幫助。」

顏曦文續說，小隊亦會向傳媒了解採訪計劃及拍攝角度，以便安排合適的記者區，讓記者在安全的前提下獲得最佳視角；若遇上突發情況，小隊會即時聯繫指揮中心，快速調整採訪安排及提供最新資訊，確保傳媒的報道快速且準確，「我們的工作不只是資訊傳遞，亦希望透過傳媒鏡頭，向市民呈現賽事最真實、最精彩的一面，提升他們的參與度。」

顏曦文又提到，十五運會的規模和國際關注度為傳媒聯絡隊帶來額外挑戰，當中包括多場地分佈、來自不同國家傳媒的文化差異及傳媒需求多元性等，對小隊的溝通及組織能力是一大考驗。

為提升協調能力，小隊於去年11月起多次參與壓力測試，模擬比賽期間的高峰人流、突發事件應對和傳媒採訪流程，測試過後亦不斷檢討改進，例如早期場地未完工之際，記者拍攝的位置欠佳，於是及時調整安排，「曾經有記者反映記者區太遠，無法拍攝理想畫面，我們迅速協調，讓對方順利完成工作。這些測試令我們更了解傳媒的實際需要，同時令記者對我們的應變能力抱有信心。」

