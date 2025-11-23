Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年漢危坐青馬大橋逾8小時跳下 警方消防搜索至中午仍未有發現

突發
更新時間：15:10 2025-11-23 HKT
發佈時間：15:10 2025-11-23 HKT

青馬大橋發生跳橋事件。周六（22日）一名男子乘的士途中，突然在青馬大橋下車並走出鐵欄危坐，警方談判專家奉召到場勸喻逾8小時，至今日（23日）凌晨3時許，男事主突然一躍而下，失去影蹤。警方及消防隨即派員在現場對開海面搜索，至今日中午仍然未有發現。

墮橋男子48歲姓董。消息稱，昨晚7時許，董男於荃灣石圍角購物中心乘搭的士報稱前往東涌。當的士駛至青馬大橋中線往機場方向之際，董男要求的士司機靠左線駛，以便他欣賞風景，其間更要求的士司機停車，的士司機拒絕後他情緒失控踢向車門及要求下車。其後的士司機應指示停車，董男下車後越過護欄走到橋樑護欄外面。67歲姓蔡的士司機立即報警求助。

警方、消防及救護員接報抵達現場，發現男事主處於危險位置，於是展開拯救行動並封鎖現場及一條行車線。其後警方派談判專家到場勸說，但董男不為所動。至今日凌晨約3時46分，他突然由橋面一躍而下，當局立即作出搜救行動。

至凌晨5時水警初步檢獲該涉事男子的個人物品，警方聯絡到其家人，得知董男有一名21歲兒子，其子於2023年確診精神分裂，需於葵涌醫院治療並有社工跟進。近日兒子再次出現精神狀態異樣，其後被送往葵涌醫院入住病房。董男日前曾告訴太太已辭職，以便照顧兒子。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

