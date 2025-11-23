Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢污水廠奪命工傷｜勞工處發暫時停工通知書 稱正全速調查

突發
更新時間：12:47 2025-11-23 HKT
發佈時間：12:47 2025-11-23 HKT

西貢窩美污水處理廠工地於昨晨（22日）發生工業意外，49歲姓譚男工人懷疑因身上衣物被捲入鑽機，頸部被纏繞致窒息昏迷，經送院搶後最終不治。今早（23日）勞工處表示高度關注事件，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在其地盤內使用混凝土鑽孔機進行鑽孔工作，並正全速進行調查，以確定意外成因。

相關新聞：西貢污水廠奪命工傷｜49歲男工不治 疑衣服捲鑽機索頸 渠務署令承建商停工調查

勞工處指出，處方在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。意外中一名男工在操作混凝土鑽孔機期間，穿在身上的衣物被鑽孔機的鑽頭纏繞，以致其頸部被衣物勒着，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

處方續表示，該處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。為防止工人在操作混凝土鑽孔機時被鑽頭纏繞或所傷，該處提醒僱主須為混凝土鑽孔機的所有危險部件（包括鑽頭）加以有效防護，並確保工人操作鑽孔機時不得穿戴鬆身衣物或配置。

就昨日的意外，勞工處表示會於日內透過其「職安健 2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

相關報道：西貢污水廠工傷｜男工疑衣服捲鑽機索頸 渠務署派員協助 工權會籲徹查 

