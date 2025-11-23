新渡輪「新超號」中環碼頭泊岸疑斷纜 撞毀梯級石壆及鐵欄

中環發生撞船意外。今日（23日）早上9時33分，一艘三層高新渡輪「新超號」在中環5號碼頭泊岸時，撞向碼頭邊的梯級、石壆和欄杆。現場位於民光街，消息指涉事新渡輪由長洲開抵中環，當時船隻已泊岸並綁上船纜，但懷疑船纜麻繩斷開，船頭意外撞向碼頭邊的梯級、石壆和欄杆。

現場所見，「新超號」渡輸船頭損毀，而碼頭梯級、石壆、金屬上蓋和鐵欄等亦同樣受損。幸事件中無人受傷，事後船上全部乘客已安全登岸離去。警方列作「船隻碰撞」案件處理。

運輸署表示，已要求渡輪營辦商調查事件並提交報告，同時確保渡輪服務不受影響。署方正聯繫相關部門，盡快維修受損碼頭設施，確保安全，視乎調查結果跟進。

新渡輪表示，「新超號」靠泊中環五號碼頭時因纜繩斷裂觸碰碼頭，造成船頭欄杆、岸邊欄杆及碼頭樓梯略有受損。初步資料顯示，該船舶於事發時載有259名乘客和8名工作人員，事件中無人員受傷，無造成環境污染，渡輪航線服務亦維持正常，公司仍在調查事件起因。