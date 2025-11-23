尖沙咀奢侈品店銷售經理猝死 日前曾嚴重頭痛及感冒未求醫

尖沙咀發生奢侈品店職員猝死事件。周六（22日）晚上7時許，一名姓鄺（45歲）男子被同事發現，在廣東道28號力寶太陽廣場一間辦公室內暈倒並陷入昏迷。他由救護車送往伊利沙伯醫院搶救後，證實不治。據悉事主於3日前曾透露出現嚴重頭痛及感冒症狀，但沒有求醫，只是自行購買藥物服用，並繼續如常上班工作。警方經初步調查，案件暫列「送院時死亡」，死因有待驗屍確定。

現場消息稱，上址是一間奢侈品精品店，鄺男是銷售經理。初步調查得知，鄺男一直身體良好，但自上周三（19日）他曾表示出現嚴重頭痛及有感冒症狀，惟他沒有看醫生及作檢查，只是自行購買藥物服用了止痛藥，期間沒有任何異樣，亦繼續工作。

周六下午約5時，鄺男獨自返回辦公室內處理公務並關上門，至晚上7時許，女上司入房提醒他下班，卻發現他坐在地板上，背靠椅子並戴着口罩，起初以為他是休息中。上司試圖叫醒鄺男，但他沒有反應，上司於是報警。警方及救護人員到場為鄺男進行急救，再將他被送醫搶救，惜最終證實死亡。