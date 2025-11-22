Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猜猜我是誰｜內地男扮仔呃八旬翁事敗落網 身藏$8萬現金疑涉其他案 警籲市民報案

突發
更新時間：22:09 2025-11-22 HKT
發佈時間：22:09 2025-11-22 HKT

警方周一（11月17日）接獲一名86歲老翁報案，指早前接獲騙徒來電，對方訛稱為報案人的兒子，因被警方拘留，需要繳付「保釋金」。受害人向親友透露事件，發現受騙，遂報警求助。警員調查後，昨日（11月21日）下午約2時在尖沙咀一虛擬貨幣交易所內，拘捕涉案49歲內地男子。

他涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，現正被扣留調查。案件交由葵青警區重案組一隊跟進。行動中，警方在被捕人身上檢獲8萬元現金，懷疑是另一宗未有報案同類案的贓款。警方呼籲，如有市民思疑身邊親友於當日被騙相關款項，應盡快求警協助。

警方強調，高度關注電話騙案，呼籲市民如收到任何自稱親友的來電，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；如有案件涉及保釋金，巿民可向有關警署核實，避免受騙；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享防騙訊息，避免他們成為受害者；市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

此外，警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。

