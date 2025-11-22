Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

男子青馬大橋激動落的士 危坐8小時跳下 消防現場搜救

突發
更新時間：21:06 2025-11-22 HKT
發佈時間：21:06 2025-11-22 HKT

青馬大橋發生跳橋事件。一名的士男乘客在青馬大橋突然下車，並走出鐵欄危坐，警方談判專家奉召到場勸喻，雙方僵持8小時後，男子突然一躍而下，消防正於現場進行搜救。

事件發生在周六（11月22日）晚上7時47分，警方接獲一名的士司機報案，指在青嶼幹線青馬大橋往機場方向，車上一名男乘客情緒激動擅自在大橋路中落車。警方消防接報趕至，赫然發現該名男子已爬出圍欄，坐在大橋邊緣危險位置。

至周日凌晨3時許，男子危坐近8小時後，不理談判專家到場勸喻，突然從橋上跳下墮入海中，消防正於現場進行搜救。

現場所見大橋圍欄外的邊緣是向外斜出。事發時，藍衫男子不願返回安全位置，與救援人員僵持不下，更不時側坐，轉身背對邊緣，舉手機拍攝橋面的救援人員及傳媒，險象環生。

意外期間，青馬大橋往機場方向部分行車線封閉，交通繁忙。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

