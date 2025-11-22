Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣刀匪尾隨提款婦 唐樓梯間箍頸傷人搶逾萬元 警查天眼拘63歲欠債男

突發
更新時間：18:40 2025-11-22 HKT
發佈時間：18:40 2025-11-22 HKT

警方於周三（11月19日）晚上接報，指一名獨行女子提款後，懷疑遭一名陌生男尾隨。其後女事主返回於荃灣沙咀道所住唐樓時，匪徒在梯間持刀割傷女事主，搶去其手提袋並逃去。警方經深入調查後，警方於昨日（11月21日）晚上拘捕涉案63歲本地男子。據悉疑犯無業，欠賭債約20萬元，還債壓力下遂鋌而走險。

女事主掙扎反抗 被刀匪割傷嘴唇手背

警方荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪表示，事發當晚約7時，51歲獨行女事主在荃新天地一提款機提取現金1萬元，其後將錢放入手提袋。約7時15分，女事主抵達沙咀道所住唐樓梯間時，涉案陌生男子從後箍着女事主頸部，再持刀威脅她交出手提袋。女事主掙扎反抗，被匪徒割傷嘴唇和左手手背。

最後，匪徒搶走手提袋，沿梯間落樓逃遁。女事主立即回家，通知家人並報案求助，其後上救護車送仁濟醫院治理，情況穩定。警員其後在附近搜索，在一草叢尋回女事主手提袋、八達通、手提電話及身份證，惟約10,600元現金已不翼而飛。荃灣警區重案組經深入調查，及翻查警方「銳眼計劃」在內的大量閉路電視，成功鎖定疑犯。

疑犯欠賭債$20萬 被捕時身上只得190元

至昨晚約11時半，警員在荃灣街市街拘捕63歲涉案本地男子，並在享和街一處後巷尋回作案刀具。警方初步相信他是單獨犯案，因欠債鋌而走險。他被捕時身穿長褲也與犯案當日相同，然而身上現金僅有190元。據了解，被捕人無業，並非當區居民，欠賭債約20萬元，遂在街上隨機尋找目標犯案。

目前被捕人正被扣查。警方強調對街頭暴力零容忍，會嚴厲打擊；呼籲市民尤其是長者，提取大量現金後務必提高警覺，多留意身邊環境人物，盡量選擇人多光亮道路，最好有他人陪伴，避免單獨行經後巷、昏暗地方等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前