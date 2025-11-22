荃灣刀匪尾隨提款婦 唐樓梯間箍頸傷人搶逾萬元 警查天眼拘63歲欠債男

警方於周三（11月19日）晚上接報，指一名獨行女子提款後，懷疑遭一名陌生男尾隨。其後女事主返回於荃灣沙咀道所住唐樓時，匪徒在梯間持刀割傷女事主，搶去其手提袋並逃去。警方經深入調查後，警方於昨日（11月21日）晚上拘捕涉案63歲本地男子。據悉疑犯無業，欠賭債約20萬元，還債壓力下遂鋌而走險。

女事主掙扎反抗 被刀匪割傷嘴唇手背

警方荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪表示，事發當晚約7時，51歲獨行女事主在荃新天地一提款機提取現金1萬元，其後將錢放入手提袋。約7時15分，女事主抵達沙咀道所住唐樓梯間時，涉案陌生男子從後箍着女事主頸部，再持刀威脅她交出手提袋。女事主掙扎反抗，被匪徒割傷嘴唇和左手手背。

最後，匪徒搶走手提袋，沿梯間落樓逃遁。女事主立即回家，通知家人並報案求助，其後上救護車送仁濟醫院治理，情況穩定。警員其後在附近搜索，在一草叢尋回女事主手提袋、八達通、手提電話及身份證，惟約10,600元現金已不翼而飛。荃灣警區重案組經深入調查，及翻查警方「銳眼計劃」在內的大量閉路電視，成功鎖定疑犯。

疑犯欠賭債$20萬 被捕時身上只得190元

至昨晚約11時半，警員在荃灣街市街拘捕63歲涉案本地男子，並在享和街一處後巷尋回作案刀具。警方初步相信他是單獨犯案，因欠債鋌而走險。他被捕時身穿長褲也與犯案當日相同，然而身上現金僅有190元。據了解，被捕人無業，並非當區居民，欠賭債約20萬元，遂在街上隨機尋找目標犯案。

目前被捕人正被扣查。警方強調對街頭暴力零容忍，會嚴厲打擊；呼籲市民尤其是長者，提取大量現金後務必提高警覺，多留意身邊環境人物，盡量選擇人多光亮道路，最好有他人陪伴，避免單獨行經後巷、昏暗地方等。