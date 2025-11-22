Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西營盤小學遭毀窗爬入爆竊 警查閉路電視拘41歲裝修工

突發
更新時間：13:50 2025-11-22 HKT
發佈時間：13:50 2025-11-22 HKT

警方於前日(20日)早上接獲西營盤一間學校職員報案指，懷疑發生爆竊案件，人員展開調查及迅速鎖定賊人的衣著及逃跑方向，成功以「入屋犯法」罪拘捕一名41歲本地男子。事件中，學校並無財物損失。

警方檢獲疑犯所穿的衣物。
警方檢獲犯案工具。
西區警區刑事情報組高級督察黃慧萍講述案情。
西區警區刑事情報組高級督察黃慧萍講述案情時表示，前日（20日）早上警方接報，指一間位於西營盤的學校窗戶被破壞，校舍懷疑被人爆竊。閉路電視顯示，一名男子於前一晚（19日晚上），經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。經學校點算後，並無財物損失。

經警方進一步深入調查及情報分析，並翻查大量閉路電視片段，成功鎖定疑犯身份，在21日於疑犯位於彩虹住所附近，以「入屋犯法」罪將其拘捕。被捕的41歲本地男子，報稱裝修工人，現正被扣留調查。警方仍然調查被捕男子有否涉及更多案件。

黃慧萍呼籲，臨近聖誕長假期，市民外遊前，記得要鎖好門窗，亦可以考慮加強單位防盜設施，如加裝閉路電視及門窗感應器，以免被賊人有機可乘。

物業管理公司及保安人員，如發現可疑人士，應盡快報警。此外，長假期「冬防」期間，警方亦會加強巡邏，並採取各反罪案工作，防止不法之徒犯案。

她強調爆竊罪即「入屋犯法」屬嚴重罪行。根據《盜竊罪條例》，一經定罪，最高刑罰可判處監禁十四年。市民切勿以身試法。

