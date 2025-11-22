西貢污水廠工傷｜男工疑衣服捲鑽機索頸 渠務署派員協助 工權會籲徹查

西貢公路近南圍路及響鐘路一污水廠工地周六（11月22日）發生嚴重工業意外，一名49歲男工意外昏迷，送院搶救。據了解，男工懷疑因身上衣物被鑽機纏繞，頸部被箍實而昏迷。目前，渠務署工程團隊已前往將軍澳醫院探望傷者及提供適切協助；另外工業傷亡權益會亦到醫院了解，呼籲當局徹查事件。

意外原因曝光 疑鑽機纏繞衣服致索頸

現場為渠務署的西貢窩美污水處理廠工地。消息指，事主與工友今早9時許開始，在現場一個約5米深的地底空間工作，他們搭建了一個兩米高平台以方便鑽牆，有佩戴頭盔及防墮裝置。

其後，工友離開取工具，遺留事主一人工作。約10分鐘後工友返回時，赫然看見事主衣服疑被鑽機纏繞，並箍着事主頸部。工友見狀大驚，立即剪斷事主衣服，並為事主急救。其後救護人員趕至接手，將事主送院搶救。

傷者被送往將軍澳醫院搶救。梁國峰攝

渠務署：正提供適切協助

渠務署下午1時許在社交平台專頁表示，涉事工地為該署一個建造中的污水處理設施，當時工人在地下B1層安裝機電設備，期間受傷。

署方提到，有關設施最近完成上蓋結構工程，承建商正安裝機電設備，日後當完成安裝及測試後，才會開始引進污水處理。根據風險評估，涉事地點並非密閉空間場所，意外發生原因仍在調查中。該署工程團隊正在將軍澳醫院探望傷者及提供適切協助。

工權會蕭倩文促檢討

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文聞訊趕往醫院了解事件，她表示傷者涉及使用鑽機期間，疑身上衣物被鑽機纏繞，繼而索頸受傷。

現場為渠務署新建的污水廠地盤，她期望渠務署能盡快發放有關資料。她指11月已發生多宗工業意外，希望業界、政府能檢討意外原因，減少同類意外發生。她指鑽機屬高速鑽動的機器，往往意外發生電光火石間，操作大型機器時，應注意若要移動時要停機，或是否有防護罩等安全設施。

工權會總幹事蕭倩文到醫院了解。