東區走廊私家車起火 嚴重焚毀如廢鐵 司機跳車逃生

突發
更新時間：08:04 2025-11-22 HKT
發佈時間：08:04 2025-11-22 HKT

東區走廊今早（22日）上演驚險一幕。一輛本田私家車於早上6時許沿東區走廊往柴灣方向行駛，途至太古城對開時突然起火，烈燄熊熊，所幸司機及時棄車逃生，事件中無人受傷，

司機：先聽到「碰」一聲　油門無反應再見倒後鏡冒煙

消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，救護車亦在場戒備。現場所見，涉事本田S660遭猛烈焚燒後幾乎被燒至報廢，只剩焦黑車架。警方及消防正調查起火原因。

司機李先生表示，該車為車齡約10年的本田S660，是他兩年前以十多萬元購入。他指，事前車輛並無碰撞，當時正由銅鑼灣駛往柴灣，至太古城對開斜路時忽然聽到車底傳來一聲「碰」，隨即偈油燈與引擎燈同時亮起，油門亦「冇反應」。

李先生從倒後鏡見到後方冒煙，知道情況不妙，立即將車駛向右邊慢線停車。下車後煙霧迅速加劇，繼而起火，更傳出多下「碰、碰、碰」聲，他遂立即報警。

交通一度受阻　運輸署籲小心駕駛

運輸署其後宣布，因為汽車著火，東區走廊往柴灣方向近鰂魚涌公園部分行車線需要封閉，駕駛人士只能使用餘下行車線行駛，現場交通一度擠塞繁忙。

