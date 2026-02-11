證監會推數字資產交易新措施 容許券商提供虛擬資產融資服務

證監會推出三項措施促進香港的數字資產交易，激發市場活力，措施包括准許虛擬資產經紀為相關客戶提供比特幣和以太幣融資服務；持牌虛擬資產平台將被允許向專業投資者發售永續槓桿合約；及允許聯屬莊家在持牌虛擬資產交易平台上營運。

虛擬資產抵押品只限於比特幣及以太幣

作為其中一項最新措施，證監會現容許虛擬資產經紀向其證券保證金客戶提供虛擬資產融資服務，前提是須具備足夠的抵押品及設有穩健的投資者保障。此舉將可促使具備穩健信貸狀況及抵押品的保證金客戶更積極參與虛擬資產交易，繼而在風險可控的框架下提高香港市場的流動性。

根據該措施的通函，虛擬資產所涉及的風險較高，虛擬資產經紀在向其客戶提供虛擬資產融資服務時要留意，合資格的虛擬資產抵押品應限於比特幣及以太幣；對該等虛擬資產抵押品的市值施加60%或以上的審慎扣減率，同時還要評估有關客戶的財務能力、及設立設定審慎的追繳保證金觸發水平，保障客戶虛擬資產等。

虛擬資產永續合約衍生品僅限專業投資者參與

對於持牌虛擬資產交易平台，證監會首次制定了一套高層次框架，以指導它們開發僅供專業投資者參與並屬槓桿式產品的永續合約。此舉旨在協助投資者實行風險管理策略，並提升其相關資產的現貨市場流動性。為確保投資者得到保障，虛擬資產交易平台需要在向客戶提供產品是，評估其對衍生品的了解程度，及提供的這些槓桿式產品須具備的高透明度產品設計、清晰的披露及穩健的營運監控措施。

莊家需設防範措施 減持利益衝突

另一項重要舉措是允許聯屬莊家在持牌虛擬資產交易平台上營運，讓平台的聯屬公司提供流動性，同時其必須須設有強而有力的防範措施，以減少利益衝突。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，證監會根據ASPIRe路線圖奉行按部就班的發展方針，這對於本港數字資產市場的規模化發展至關重要，這些針對性的舉措旨在增強市場流動性。他續指，證監會將持續密切監察有關舉措的實施情況，並與持份者保持溝通，以確保該等措施促進香港建立一個安全且具競爭力的市場環境。

業界：新措施將推動香港虛擬資產市場成熟與擴張

業界反應正面。新火科技執行董事及首席執行官翁曉奇指出，這三項舉措將從交易工具、市場深度和機構參與等多個維度，系統性地推動香港虛擬資產市場的成熟與擴張。整體而言，這三項舉措是香港在加密監管領域「彈性放寬」的關鍵進展，巧妙地平衡了創新與合規，避免過度管制抑制市場發展。富途集團數字資産全球主管朱谷憶則稱，新規中關於放開虛擬資產與傳統證券的跨資產質押保證金交易，允許投資者運用槓桿工具參與虛擬資產交易，將為機構與個人投資者提供更豐富的投資選擇及風險管理工具。

持牌平台EX.IO亦說，相信新舉措是一套能深度激活市場流動性及效率的「組合拳」，更代表著香港合規虛擬資產生態正持續全面穩健成長。該平台續指，當局也提出將允許合規持牌平台提供永續合約產品，此舉屬創新監管舉措，將為專業投資者帶來更多高質量投資選擇，豐富其可投資的虛擬資產品類，提升市場供需匹配度。同時，證監會擬允許經紀商為信用背景良好的客戶提供融資服務的舉措，相信能顯著提升市場的購買力與交易頻次，增加市場的深度與廣度，並為機構投資者提供有效的價格對沖工具，顯著提升其資金利用率。