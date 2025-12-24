Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

財庫局和證監會發表規管虛產交易及託管諮詢總結 兼就擴大發牌範圍諮詢市場

區塊鏈
更新時間：21:02 2025-12-24 HKT
發佈時間：21:02 2025-12-24 HKT

財經事務及庫務局與證監會就有關規管香港虛擬資產交易及託管服務提供者的立法建議作出諮詢總結，大部分回應者均明確支持將虛擬資產交易和託管服務納入發牌監管範圍，同時因應市場意見，當局同日就另外設立就虛擬資產提供意見的服務提供者及虛擬資產管理服務提供者的發牌制度，展開為期一個月的市場諮詢。財庫局和證監會指出，將在考慮進一步諮詢所得的市場意見後，敲定立法建議，以期在 2026 年把相關條例草案提交立法會審議。 

大部分回應者明確支持新制度

為期兩個月的公眾諮詢在今年8月完成，期間就虛擬資產交易服務提供者和虛擬資產託管服務提供者的擬議發牌制度分別收到來自來自市場參與者、行業組織等101份和93份意見書。大部分回應者均明確表示，支持將虛擬資產交易和託管服務納入虛擬資產交易平台發牌制度範圍下，認為這是促進香港數字資產生態圈穩健及可持續發展的關鍵一步。此外回應者亦普遍支持擬議的監管要求及實施安排的整體方向，包括證監會和金管局應獲賦予對提供者發牌並進行監督，並執行相關規例 的相關權力等。 

按照總結，擬議的虛擬資產交易服務提供者發牌制度，將與《證券及期貨條例》下適用於傳統證券交易活動的第1類（證券交易）受規管活動的制度基本一致。至於就虛擬資產託管服務提供者，擬議的發牌制度將會聚焦於管理與在香港保管客戶虛擬資產私鑰相關的風險，以應對虛擬資產託管的核心風險，加強客戶資產安全。 

就設立擴大虛產發牌制度範圍諮詢市場 

另外因應市場意見，將會經修訂的監管方案將有別於原先的建議，擬擴大發牌範圍至就虛擬資產提供意見的服務提供者和虛擬資產管理服務提供者。 

諮詢的新制度將遵循「相同業務、相同風險、相同規則」 原則，並以證券市場上同類服務的監管制度（即4和9號牌照）為藍本，賦權證監會規管這些服務提供者，並訂立相關標準。換言之，擬議新制度下，虛擬資產提供意見的服務提供者和虛擬資產管理服務提供者須獲證監會發牌或註冊，且還要遵守4和9號牌要求下，包括財政資源、需符合《打擊洗錢條例》 的條例等規管要求。

財庫局和證監會：新制有助構建虛產生態圈和確保領先地位

財庫局局長許正宇表示，建議的發牌制度在促進巿場發展、管理風險及保障投資者之間穩慎地取得平衡，有助實現我們構建值得信賴及可持續數字資產生態圈的願景，從而打造香港為數字資產創新的全球中心。證監會行政總裁梁鳳儀表示，本港正透過構建可信、具競爭力及可持續的生態圈，確保香港在數字資產市場發展中繼續處於全球領先地位。

李惟宏：有助行業正面發展

立法會金融服務界議員李惟宏表示，隨著本港數字資產各項服務者的業務開始成熟，將他們納入至監管之下，相信此舉對本港的數字資產產業發展而言是正面。他續指，現時業界都仍希望當局可以在更新牌照、增加幣種多元化等方面，可加快發展速度。

 

 

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
7小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
16小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
7小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
12小時前
聖誕天氣｜平安夜大致天晴日間溫暖 明日稍後時間顯著轉涼 一日急跌9度
聖誕天氣｜明日顯著轉涼一日急跌9度 天文台調低周五氣溫預測 新界個別地區料跌至個位數
社會
9小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
7小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
5小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
6小時前