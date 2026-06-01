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NBA總決賽｜選擇大於努力！ 大戰未打先贏 一人提早鎖定總冠軍

籃球天地
更新時間：13:05 2026-06-01 HKT
發佈時間：13:05 2026-06-01 HKT

馬刺歷經「搶七」淘汰衛冕冠軍雷霆，闊別12年重返NBA總決賽，將於香港時間6月4日與紐約人爭奪年度最高榮譽。然而大戰尚未開打，今季的「最大贏家」卻已率先出爐——先後效力於馬刺和紐約人的前鋒蘇咸（Jeremy Sochan）無論如何，都將會得到今季總冠軍。

按例擁雙邊資格 穩奪冠軍指環

蘇咸今季先後披上馬刺與紐約人戰衣。按NBA慣例，只要球員曾在該季為冠軍球隊效力，即使其後被交易或離隊，球會仍有權決定是否向其頒發冠軍指環。故此，無論最終是馬刺抑或紐約人封王，蘇咸都肯定有資格獲頒冠軍指環，成為今季唯一「保底冠軍」的幸運兒。

季中遭馬刺裁走 轉投紐約人

身高2米03的蘇咸為馬刺2022年首輪第9順位新秀。在效力馬刺的三個半球季中，他前三季場均得分均達雙位數；惟踏入2025至26球季，他為馬刺上陣28場，場均上陣時間跌至12.8分鐘，僅錄得4.1分及2.6個籃板，至今年2月被馬刺裁走，隨後轉投紐約人。

加盟紐約人後，蘇咸在常規賽上陣16場，場均披甲6.9分鐘交出2.8分、2.1個籃板；季後賽亦僅僅出戰5場，場均打4.6分鐘得4分、1個籃板。雖然幾乎跌出紐約人的輪換陣容，但正所謂「選擇大於努力」，蘇咸將成為今季NBA第一個鎖定總冠軍指環的球員。

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