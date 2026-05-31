NBA｜化嫉妒為贏波動力 雲班耶馬領馬刺淘汰雷霆：對手奪MVP激發最強的我

馬刺在西岸決賽這場天王山對決中成功淘汰雷霆，強勢晉級NBA總決賽。馬刺當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）在賽後受訪時直言，雷霆主力基傑奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）奪得本賽季常規賽最有價值球員（MVP）的殊榮，成為了他在此系列賽中最強大的求勝動力。

雲班耶馬化嫉妒為贏波動力。美聯社

失落常規賽MVP成最強動力



面對實力強悍的雷霆，馬刺在這輪系列賽中面臨極大考驗，但最終仍靠著雲班耶馬在攻守兩端的統治級表現笑到最後。賽後記者會上，當被問及對手基傑奧斯阿歷山大獲頒常規賽MVP是否對他產生影響時，這位年輕的法國球星坦言這是他在系列賽取勝的動力。

雲班耶馬續道，面對頂級強隊，球員必須毫無保留地釋放自己：「這比任何事物都更能激勵我。有時候比賽實在太過艱難，而這支球隊（雷霆）又太過強大，以至於你必須傾盡內心所有的情緒才能贏下勝利。」

雲班耶馬失落常規賽MVP成最強動力。美聯社

化嫉妒為場上統治力



在競爭激烈的季後賽舞台上，雲班耶馬毫不掩飾自己對最高榮譽的渴望，並承認在過程中產生了複雜的心理變化：「這些情緒有時是熱情、是對籃球的熱愛—有時是憤怒，有時甚至可能是嫉妒。」

然而，這位22歲年輕新星強調自己並沒有被這些強烈的情緒所吞噬，而是將其轉化為實際的比賽表現：「但我不想讓這些能量成為自己的負擔，我選擇把它們全都釋放在球場上。」

儘管基傑奧斯阿歷山大憑藉優異的表現「冧莊」常規賽的最高個人榮譽，但雲班耶馬則在季後賽的正面交鋒中證明了自己。他將會率隊於周三開始的NBA總決賽中對陣東岸冠軍紐約人。在面對陣容平均且以實力在東岸決賽橫掃騎士的紐約人，「斑馬」的表現值得球迷期待。

基傑奧斯阿歷山大憑藉優異的表現「冧莊」常規賽的最高個人榮譽。法新社