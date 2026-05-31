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NBA總決賽｜為圓27年冠軍夢頂硬上！ 紐約人中鋒米曹羅賓遜決定戴手指套戰總決賽G1

籃球天地
更新時間：16:27 2026-05-31 HKT
發佈時間：16:27 2026-05-31 HKT

紐約人時隔27年首度重返NBA總決賽，陣中主力誓要不留遺憾！據報右尾指骨折剛完成手術的紐約人後備中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson），計劃在周三上演的總決賽第一場賽事中，佩戴特殊手部護具強行披甲上陣，展現出「強人」本色！

米曹羅賓遜日前已接受了手指手術。美聯社
米曹羅賓遜日前已接受了手指手術。美聯社

橫掃騎士功臣 賽事中秘密受傷


紐約人主教練米克布朗（Mike Brown）周五向傳媒證實，米曹羅賓遜日前已接受了手指手術。雖然球會拒絕透露具體的受傷細節，但重播畫面顯示，在東岸決賽第四戰橫掃騎士的比賽中，第三節還剩5分35秒時，這位7呎巨人在搶籃板球後落地，隨即一邊退防一邊痛苦地抓著右拳甩手。當時他仍頂硬上，斷斷續續戰至第四節最後7分47秒才退下火線。
主帥米克布朗強調，米曹羅賓遜並非在第四戰之後或操練中受傷，而是在比賽期間不幸骨折，對於他不輕言退下火線的強韌意志，球隊上下都感到無比鼓舞。


後備防守大鎖 誓抗西岸新霸主馬刺


作為紐約人明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的最強後盾，米曹羅賓遜在季後賽場均上陣14.2分鐘，貢獻5.3分及5.5個籃板。雖然他在進攻端常因罰球不佳（季後賽罰球43投13中，命中率僅30.2%）而成為對手實施「犯規戰術」的對象，但在防守端，他的護框及衝擊進攻籃板能力，是紐約人不可或缺的防守武器。
而紐約人對馬刺的總決賽中，米曹羅賓遜將要在籃下與馬刺的法國狀元新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）鬥法，其帶傷上陣的表現，勢必成為總決賽首戰的焦點。

米曹羅賓遜日前已接受了手指手術。美聯社
米曹羅賓遜日前已接受了手指手術。美聯社
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