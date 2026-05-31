NBA總決賽｜為圓27年冠軍夢頂硬上！ 紐約人中鋒米曹羅賓遜決定戴手指套戰總決賽G1
發佈時間：16:27 2026-05-31 HKT
紐約人時隔27年首度重返NBA總決賽，陣中主力誓要不留遺憾！據報右尾指骨折剛完成手術的紐約人後備中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson），計劃在周三上演的總決賽第一場賽事中，佩戴特殊手部護具強行披甲上陣，展現出「強人」本色！
橫掃騎士功臣 賽事中秘密受傷
紐約人主教練米克布朗（Mike Brown）周五向傳媒證實，米曹羅賓遜日前已接受了手指手術。雖然球會拒絕透露具體的受傷細節，但重播畫面顯示，在東岸決賽第四戰橫掃騎士的比賽中，第三節還剩5分35秒時，這位7呎巨人在搶籃板球後落地，隨即一邊退防一邊痛苦地抓著右拳甩手。當時他仍頂硬上，斷斷續續戰至第四節最後7分47秒才退下火線。
主帥米克布朗強調，米曹羅賓遜並非在第四戰之後或操練中受傷，而是在比賽期間不幸骨折，對於他不輕言退下火線的強韌意志，球隊上下都感到無比鼓舞。
Here’s where Mitchell Robinson broke his pinky. — THE GARDEN IS ROCKING (@MSG_Rocking) May 29, 2026
End of 2Q. Mitch dives on the ball, comes up grabbing his hand.
Everyone’s showing the rebound in the 3Q where he grabs the same hand. But I see no hard impact. Already broken by then.
Knicks need him in the Finals so bad. https://t.co/DIXpm8B7FK pic.twitter.com/qYeCGFfgDV
後備防守大鎖 誓抗西岸新霸主馬刺
Here’s where Mitchell Robinson broke his pinky.
End of 2Q. Mitch dives on the ball, comes up grabbing his hand.
Everyone’s showing the rebound in the 3Q where he grabs the same hand. But I see no hard impact. Already broken by then.
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作為紐約人明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的最強後盾，米曹羅賓遜在季後賽場均上陣14.2分鐘，貢獻5.3分及5.5個籃板。雖然他在進攻端常因罰球不佳（季後賽罰球43投13中，命中率僅30.2%）而成為對手實施「犯規戰術」的對象，但在防守端，他的護框及衝擊進攻籃板能力，是紐約人不可或缺的防守武器。
而紐約人對馬刺的總決賽中，米曹羅賓遜將要在籃下與馬刺的法國狀元新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）鬥法，其帶傷上陣的表現，勢必成為總決賽首戰的焦點。