NBA季後賽｜雷霆宣布謝倫威廉士腿筋傷勢未愈 缺席西岸決賽「搶七戰」

雷霆的衛冕之路面臨最嚴峻考驗，球隊官方於周五證實陣中全能翼鋒、上季年度最佳陣容成員謝倫威廉士（Jalen Williams），因左腿筋傷勢反覆，將正式缺席周六對陣馬刺的西岸決賽第七場「搶七」生死戰。這對正陷入苦戰的雷霆而言，無疑是一記沉重的打擊。

帶傷上陣力不從心 狀態生銹缺乏爆發力

謝倫威廉士是在系列賽第二戰加劇了左腿筋的傷勢，隨後缺席了第三、四及五場比賽。在周四的第六戰中，為了挽救球隊頹勢，他在未完全康復的情況下強行復出，但僅能以後備身份上陣10分鐘。在那段短暫的時間裡，謝倫威廉士顯然「生銹」，不僅缺乏往常的突破爆發力，更出現兩次失誤，包括一次離奇將球運出界外。最終雷霆在第六戰以91:118大敗，被馬刺將總場數扳平3:3。

雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）賽後坦言，謝倫威廉士目前的身體狀況遠未達標：「他顯然不是100%康復。在賽前我們都不知道可以期待什麼，只是想讓他嘗試在一個受保護的角色下上場，看看能為球隊帶來什麼貢獻。」

教練讚揚職業態度：他絕非落敗原因

儘管復出效果不佳，戴格諾特依然對這位入選過全明星賽的猛將給予高度評價：「我給予他極大的肯定，他竭盡所能想站在場上。他並沒有經歷像常規賽那樣完整的復出程序，他只是想做任何他能做的事情來貢獻球隊。他絕對不是我們輸球的原因。」

謝倫威廉士在第六戰賽後未有接受傳媒訪問便離開球場。考慮到球員長遠的健康，雷霆醫療團隊在周五決定讓他停戰，專心養傷。

