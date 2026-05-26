NBA季後賽｜紐約人主場票價破紀錄！最平2.7萬 場邊天價81萬

紐約人時隔27年強勢重返NBA總決賽，被譽為「籃球麥加」的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）將再度迎來籃球界最高盛事。全城陷入瘋狂之下，總決賽門票亦升至天價。根據票務平台顯示，紐約人主場門票最平亦高達3,464美元（折合逾2.7萬港元），創下NBA總決賽歷史最貴的最低票價紀錄。

近3萬港元僅坐山頂 場邊位索價81萬

雖然西岸決賽雷霆與馬刺的系列賽仍在進行中，但紐約人常規賽53勝29負的戰績，均不及雷霆（64勝18負）及馬刺（62勝20負）。這意味著無論最終對手是誰，紐約人在總決賽都沒有主場優勢，他們將要在第3戰及第4戰，才能回到主場出擊。

第3戰最貴的場邊「握手位」門票，更標出103,711美元（逾81萬港元）。TickPick網站截圖

根據票務平台TickPick顯示，作為紐約人重返總決賽的首個主場（即第3戰），入場門檻極高，最低票價為3,745美元（約2.7萬港元）；而第4戰的最低票價亦要3,464美元。對於可容納19,000人的麥迪遜廣場花園來說，付出近3萬港元僅能坐到俗稱「山頂位」的最高層座位。至於第3戰最貴的場邊「握手位」門票，更標出103,711美元（逾81萬港元）的驚人天價，令人咋舌。

擁絕對地理優勢 膺「最值錢無冠球隊」

不過，紐約人門票索價極高亦絕非無的放矢。根據最新NBA球隊市值估計，紐約人以高達98.5億美元的市值高踞聯盟第三。儘管球隊半個世紀未曾染指總冠軍，但背靠紐約這個全球金融中心的地理優勢，麥迪遜廣場花園的上座率常年超過98%。加上萬事達（Mastercard）、美國運通（American Express）等高端品牌贊助加持，令其贊助合同總額穩居聯盟第一，商業收入佔比遠超聯盟平均水平，得天獨厚的優勢讓其市值穩居頭部。

星光熠熠 荷里活巨星名宿齊撐場

此外，紐約人主場向來星光熠熠，吸引大批名人入場朝聖。著名導演史碧李（Spike Lee）及當紅影星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）等死忠星級球迷常年在場邊觀戰；而馬貝利（Stephon Marbury）、弗雷澤（Walt Frazier）及伊榮（Patrick Ewing）等紐約人名宿亦是場邊的座上客，令這座「籃球麥加」的星味與話題性冠絕全聯盟。

紐約人將於香港時間6月3日開啟今年總決賽的征途，他們將以逸待勞，靜待馬刺和雷霆的比賽結果。