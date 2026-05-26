Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季後賽｜紐約人主場票價破紀錄！最平2.7萬 場邊天價81萬

籃球天地
更新時間：18:40 2026-05-26 HKT
發佈時間：18:40 2026-05-26 HKT

紐約人時隔27年強勢重返NBA總決賽，被譽為「籃球麥加」的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）將再度迎來籃球界最高盛事。全城陷入瘋狂之下，總決賽門票亦升至天價。根據票務平台顯示，紐約人主場門票最平亦高達3,464美元（折合逾2.7萬港元），創下NBA總決賽歷史最貴的最低票價紀錄。

近3萬港元僅坐山頂 場邊位索價81萬

雖然西岸決賽雷霆與馬刺的系列賽仍在進行中，但紐約人常規賽53勝29負的戰績，均不及雷霆（64勝18負）及馬刺（62勝20負）。這意味著無論最終對手是誰，紐約人在總決賽都沒有主場優勢，他們將要在第3戰及第4戰，才能回到主場出擊。

第3戰最貴的場邊「握手位」門票，更標出103,711美元（逾81萬港元）。TickPick網站截圖
第3戰最貴的場邊「握手位」門票，更標出103,711美元（逾81萬港元）。TickPick網站截圖

根據票務平台TickPick顯示，作為紐約人重返總決賽的首個主場（即第3戰），入場門檻極高，最低票價為3,745美元（約2.7萬港元）；而第4戰的最低票價亦要3,464美元。對於可容納19,000人的麥迪遜廣場花園來說，付出近3萬港元僅能坐到俗稱「山頂位」的最高層座位。至於第3戰最貴的場邊「握手位」門票，更標出103,711美元（逾81萬港元）的驚人天價，令人咋舌。

擁絕對地理優勢 膺「最值錢無冠球隊」

不過，紐約人門票索價極高亦絕非無的放矢。根據最新NBA球隊市值估計，紐約人以高達98.5億美元的市值高踞聯盟第三。儘管球隊半個世紀未曾染指總冠軍，但背靠紐約這個全球金融中心的地理優勢，麥迪遜廣場花園的上座率常年超過98%。加上萬事達（Mastercard）、美國運通（American Express）等高端品牌贊助加持，令其贊助合同總額穩居聯盟第一，商業收入佔比遠超聯盟平均水平，得天獨厚的優勢讓其市值穩居頭部。

星光熠熠 荷里活巨星名宿齊撐場

此外，紐約人主場向來星光熠熠，吸引大批名人入場朝聖。著名導演史碧李（Spike Lee）及當紅影星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）等死忠星級球迷常年在場邊觀戰；而馬貝利（Stephon Marbury）、弗雷澤（Walt Frazier）及伊榮（Patrick Ewing）等紐約人名宿亦是場邊的座上客，令這座「籃球麥加」的星味與話題性冠絕全聯盟。

紐約人將於香港時間6月3日開啟今年總決賽的征途，他們將以逸待勞，靜待馬刺和雷霆的比賽結果。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
02:05
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
11小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
6小時前
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
影視圈
5小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 15:47 HKT
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
7小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
20小時前
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
12小時前
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
02:21
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
社會
7小時前
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT