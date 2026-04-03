NBL｜美臣鍾斯轟23分領軍 金牛作客大炒江西先拔頭籌 系列賽1:0

2025-26球季全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽次輪賽事戰幔拉開，香港金牛周四（2日）作客江西鯨裕清酒，憑藉外援美臣鍾斯（Mason Jones）交出全場最高23分的亮眼表現，最終以90：68擊潰對手，在五場三勝制的系列賽中先拔頭籌，場數領先1：0。球隊將於周日（5日）及下周二（7日）回師主場出擊，力圖連下兩城殺入總決賽。

刁展望上陣26分鐘得到9分4籃板。香港金牛

邦斯得到11分卻有5次搶斷。香港金牛圖片

美臣鍾斯全場貢獻23分、7籃板及6助攻，無疑是贏波最大功臣。香港金牛圖片

阿諾斯克得到12分。香港金牛圖片

金牛與江西堪稱「老對手」，雙方於今季常規賽兩度交鋒，金牛分別以101：68及112：85大炒對手；加上兩軍於去屆季後賽首圈碰頭時，金牛亦直落兩場淘汰對方，球員在心理層面上佔盡優勢。

今仗金牛派出孫晨然、曲虹霖、刁展望，配合雙外援美臣鍾斯及阿諾斯克（E.J. Anosike）正選披甲。首節戰況膠著，雙方多次互換領先優勢。金牛雖有刁展望及美臣鍾斯外線發炮，加上後備入替的唐才育及盧杜偉各建一功命中三分，惟首節仍以23：26稍微落後。

次節金牛隨即提升比賽節奏與防守硬度，在所羅門（Richard Solomon）及邦斯（Shamorie Ponds）輪流搶攻帶動下，打出一波9：2攻勢反超前。雙方其後一度陷入拉鋸，但完半場前金牛再度發力，董健與美臣鍾斯連環轟入三分，後者更完成一次「2+1」進帳，帶領球隊再打出9：4攻勢，半場成功以48：44反先返回更衣室。

換邊後，金牛全面接管賽事。盧藝文與美臣鍾斯於外線頻頻得手，加上刁展望爆籃，球隊一段11：3的攻勢將分差拉開至雙位數，第三節領先63：56。末節江西球員體能明顯下降，金牛把握機會進一步加強防守壓迫，多次策動防守反擊快攻得分。所羅門與美臣鍾斯默契盡顯，徹底瓦解對手反撲能力，最終以90：68鎖定勝局。美臣鍾斯全場貢獻23分、7籃板及6助攻，無疑是贏波最大功臣。

主帥解立彬賽後大讚球隊執行力：「這是一場強度極高的季後賽。球隊足足準備了一周，由開局到完場，球員都堅信我們的打法風格及賽前部署。我們上半場丟失了7個進攻籃板，這對我們來說是很好的一課，希望球員能保持專注。後續還有強度更高的賽事，期望能在此系列賽中，將競技狀態及攻防兩端的細節進一步提升。」

香港金牛將於4月5日及7日，分別移師福田及荃灣主場迎戰江西鯨裕清酒，全力爭取晉級資格。