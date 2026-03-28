NBA│SGA失威三分10球0中 雷霆仍大勝公牛

雷霆當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）周六主場對公牛時失威，三分球10次起手0中，幸好這合上屆MVP得主隨即改變打法，展示出超凡的調整能力與巨星價值，下半場率隊打出一段22:0的猛烈攻勢，最終以131:113完成逆轉，拒絕連敗。

SGA上半場三分7次起手全「炒」

雷霆上仗作客波士頓，被塞爾特人終止12連勝強勢，今場回師主場，在上半場打得異常掙扎。球隊進攻核心SGA手感冰冷，尤其在三分線外徹底迷失方向，半場7次起手全部彈框而出，導致球隊半場結束時仍以5分落後。

下半場變招切入為主

眼見外線失靈，SGA在易籃後果斷「變招」。他放棄了三分線外的嘗試，轉而利用招牌的中距離跳投，以及更具侵略性的切入搏得罰球機會。這一改變立竿見影，SGA在第3節末段獨力領軍，策動了一波22:0的猛攻，不僅瞬間追平分差，更一舉反超，徹底打亂公牛的陣腳。

仍將連續取20以上紀錄增至134場

全場比賽，SGA雖然24投僅8中，三分球更是慘淡的10投0中，但他靠著12罰9中，依然高效地攻下全場最高的25分，外加5助攻3封阻。此役過後，他不單率隊取下重要的第58勝，穩居西岸榜首，更將自己保持的聯盟最長連續取得20分或以上的紀錄延續至134場，並證明即使在手感最差的晚上，也能找到贏波的方法。

雷霆在當家SGA手感冰冷下，仍然大勝公牛。路透社

雷霆在當家SGA手感冰冷下，仍然大勝公牛。路透社

雷霆取得今季第58勝。路透社

雷霆取得今季第58勝。路透社