Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│SGA失威三分10球0中 雷霆仍大勝公牛

籃球天地
更新時間：18:27 2026-03-28 HKT
發佈時間：18:27 2026-03-28 HKT

雷霆當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）周六主場對公牛時失威，三分球10次起手0中，幸好這合上屆MVP得主隨即改變打法，展示出超凡的調整能力與巨星價值，下半場率隊打出一段22:0的猛烈攻勢，最終以131:113完成逆轉，拒絕連敗。

SGA上半場三分7次起手全「炒」

雷霆上仗作客波士頓，被塞爾特人終止12連勝強勢，今場回師主場，在上半場打得異常掙扎。球隊進攻核心SGA手感冰冷，尤其在三分線外徹底迷失方向，半場7次起手全部彈框而出，導致球隊半場結束時仍以5分落後。

下半場變招切入為主

眼見外線失靈，SGA在易籃後果斷「變招」。他放棄了三分線外的嘗試，轉而利用招牌的中距離跳投，以及更具侵略性的切入搏得罰球機會。這一改變立竿見影，SGA在第3節末段獨力領軍，策動了一波22:0的猛攻，不僅瞬間追平分差，更一舉反超，徹底打亂公牛的陣腳。

仍將連續取20以上紀錄增至134場

全場比賽，SGA雖然24投僅8中，三分球更是慘淡的10投0中，但他靠著12罰9中，依然高效地攻下全場最高的25分，外加5助攻3封阻。此役過後，他不單率隊取下重要的第58勝，穩居西岸榜首，更將自己保持的聯盟最長連續取得20分或以上的紀錄延續至134場，並證明即使在手感最差的晚上，也能找到贏波的方法。

雷霆在當家SGA手感冰冷下，仍然大勝公牛。路透社
雷霆在當家SGA手感冰冷下，仍然大勝公牛。路透社
雷霆在當家SGA手感冰冷下，仍然大勝公牛。路透社
雷霆在當家SGA手感冰冷下，仍然大勝公牛。路透社
雷霆取得今季第58勝。路透社
雷霆取得今季第58勝。路透社
雷霆取得今季第58勝。路透社
雷霆取得今季第58勝。路透社

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
6小時前
73歲張偉文被傳死訊 經理人方俊公開「靚聲王」最新狀態 瘦至鎖骨凹陷幸精神飽滿丨獨家
73歲張偉文被傳死訊 經理人方俊公開「靚聲王」最新狀態 瘦至鎖骨凹陷幸精神飽滿丨獨家
影視圈
1小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
00:59
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
突發
1小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
12小時前
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
9小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
2026-03-26 18:04 HKT
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
01:36
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
8小時前
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
00:24
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
即時中國
3小時前
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
6小時前